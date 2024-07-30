Коллекция задолженностей

Объем и динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц отражают как общее состояние экономики страны, так и уровень финансовой грамотности каждого клиента банка или МФО. Сегодня у отечественной «просрочки» в основном те же причины, что и ранее: инфляция, изменение уровня дохода, потеря работы и прочее.

Это подтверждает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, причины «просрочки», указываемые клиентами, абсолютно стабильные и стандартные: отсутствие денег, потеря работы, болезнь.

― В основном в дефолт уходят необеспеченные кредиты и займы до зарплаты. Эти кредиты чаще всего становятся проблемными из-за их высоких процентных ставок и сравнительно коротких сроков погашения, ― делится своими наблюдениями операционный директор МФК «Джой Мани» Максим Мутьев.

А согласно информации пресс-службы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 80% случаях выход в дефолт связан с финансовыми трудностями. В среднем, по наблюдениям НАПКА, должнику требуются три-шесть месяцев для решения проблем с задолженностью.

В последние годы все эти процессы идут заметно интенсивнее, чем раньше, при этом они зачастую оказывают разнонаправленное действие на возможность граждан полностью и в срок выполнять свои обязанности перед кредиторами.

Так, по данным Росстата, инфляция в стране сопровождается увеличением как номинального, так и реального дохода граждан, а безработица обновляет исторические минимумы. На этом фоне эксперты отмечают рост потребительских индикаторов ― как текущего спроса, так и оптимизма в отношении будущего.

При этом медленно, но верно растет уровень финансовой грамотности, что является сдерживающим фактором рынка потребкредитования наряду с ужесточением условий выдачи кредитов.

В результате, по данным Банка России, к середине 2024 года процентный уровень просроченной задолженности заемщиков Сибирского федерального округа оказался в шатком равновесии (3,58% в начале года и 3,62% на первый день лета), рискуя уйти в заметный рост при относительно небольших негативных внешних переменах.

Штиль безнадежности

Отсутствие значимой динамики просроченной задолженности сибиряков подтверждают и большинство практиков регионального финансового рынка. Так, операционный директор ПКО «Защита Онлайн» Валерий Зоткин не замечает устойчивого роста «просрочки» ― даже несмотря на увеличение закредитованности населения. Руководитель коллекторской компании видит, что объем выдач кредитов меняется с учетом постоянной корректировки ПДН (показатель долговой нагрузки). В связи с этим выдачи как таковые не растут ― они даже уменьшаются, поскольку установленные с 1 июля 2024 года макропруденциальные лимиты не позволяют выдавать займы неплатежеспособным клиентам.

Операционный директор ПКО «Защита Онлайн» Валерий Зоткин: ― Сегодня, когда займы выдаются более качественным клиентам, доля «просрочки» должна уменьшаться. Однако на число портфелей, передаваемых на взыскание, эти колебания все равно не оказывают существенного влияния, они остаются примерно на том же уровне. В результате сказать, что объемы безнадежной задолженности заметно увеличиваются или, наоборот, уменьшаются, нельзя.

В то же время Роман Макаров говорит о значительном увеличении объемов выдач займов своей компанией. По словам руководителя МФО «Займер», по новым клиентам рост «год к году» во втором квартале 2024-го составил более 30%. Роман Макаров, как и Валерий Зоткин, видит усиление регуляторного давления со стороны ЦБ РФ ― этим он объясняет приход в МФО «банковских отказников».

Однако даже при росте кредитования уровень просроченной задолженности в «Займере» стабилен, сообщает генеральный директор МФК. Он объясняет это тем, что в компании реализуется стратегия оптимального роста: тщательный отбор заемщиков и оценка их риск-профилей, долговой нагрузки и платежеспособности остались прежними, но теперь осуществляется еще более гибкий анализ отдельных показателей.

При этом Максим Мутьев отмечает в первом полугодии 15% рост портфелей, передаваемых на взыскание коллекторским агентствам. По его мнению, это связано с увеличением просроченной задолженности по кредитам/займам в абсолютном выражении при активном росте кредитования, а банки и МФО стремятся сократить свои риски и издержки ― поэтому передают портфели профессиональным коллекторам.

― Особенно заметен рост передач по потребительским кредитам и займам, ― акцентирует Максим Мутьев.

От дохода до «просрочки»

Рост доходов населения страны, в том числе и Сибири, был отмечен российскими официальными органами еще в середине прошлого года. Это, по версии Банка России, стало одним из факторов роста инфляции и резкой реакции мегарегулятора в виде подъема ключевой ставки.

Стоит отметить, что такая мера далеко не сразу возымела желаемое действие. Минимум до начала третьего квартала продолжался рост объемов потребкредитов даже по увеличенным ставкам, и это может стать одним из факторов грядущего роста просроченной задолженности. Косвенное подтверждение можно найти в информации, предоставленной НАПКА: по итогам первого полугодия 2024 года банки выставили на продажу сумму просроченной задолженности, превышающую прошлогодние показатели на 25% — это рекорд последних трех лет.

Что же касается заявленного роста доходов, которому исполнился уже год, то эксперты кредитного и коллекторского рынка по-разному видят и оценивают это процесс.

― Не могу говорить о росте доходов, но могу отметить небольшую отрицательную динамику среднего чека задолженности. У него есть определенные колебания, но по сравнению с прошлым годом он уменьшился, ― рассуждает Валерий Зоткин.

При этом Роман Макаров отмечает последовательный рост доходов своих клиентов.

― Уже в марте 2024 года средние доходы заемщиков МФО составили 65,2 тысячи рублей против 59 тысяч в марте прошлого года. А по состоянию на июнь 2024 года средний доход клиента «Займера» достиг 75,9 тысячи рублей, ― говорит генеральный директор микрофинансовой компании.

Роман Макаров связывает этот рост не только с изменениями в экономике, но и с перетоком банковских клиентов в МФО.

Схожее мнение по поводу роста доходов высказывает и главный аналитик ПКО «Интел Коллект» Олег Рева. Он, основываясь на исследованиях своей компании, видит: за последние четыре года доходы населения в целом выросли.

― Например, в 2023 году относительно 2022-го средний доход клиентов показал рост. В 2022 году средняя зарплата должника составляла около 20-40 тысяч рублей, а в 2023-м ― 40-60 тысяч, ― аргументирует свои слова эксперт.

Главный аналитик ПКО «Интел Коллект» Олег Рева: ― Мы видим, по данным исследования нашей компании, что между отраслями есть разрыв как в доходах, так и в профильных навыках. Из-за технологического прогресса этот разрыв будет становиться еще больше, а это заставит людей оставаться в своих сферах с сохранением уровня дохода.

Максим Мутьев видит следующую картину: в условиях высокой инфляции реальный уровень доходов у многих остается на прежнем уровне или даже снижается, что сказывается на их платежеспособности.

Операционный директор МФК «Джой Мани» Максим Мутьев: ― Готовность заемщиков погашать долги зависит от их финансового положения, которое в текущих экономических условиях часто нестабильно. Снижение реальных доходов населения, высокая закредитованность, недостаточная финансовая грамотность, а также рост процентных ставок могут усугубить ситуацию, приводя к увеличению числа заемщиков, неспособных своевременно выполнять свои кредитные обязательства.

«Просрочка» будущих сроков

Различные точки зрения на состояние и динамику существующей просроченной задолженности говорят о нестабильности ситуации в целом. Это позволяет лишь наметить лишь общие тренды развития «просрочки» в будущем, а не строить надежные долгосрочные прогнозы. Здесь мнения профессионалов сибирского рынка тоже разнятся.

Так, Валерий Зоткин не ожидает дальнейшего роста просроченной задолженности, и уверен ― с ужесточением макропруденциальных лимитов «просрочка» будет снижаться. Его поддерживает Роман Макаров, по оценке которого сейчас нет предпосылок для роста просроченной задолженности.

― Кредитование замедляется, ограничительные меры Банка России, такие как макропруденциальные лимиты, постепенно охлаждают рынок, объемы выдач в целом по рынку снижаются. Кроме того, регулирование стимулирует кредиторов выбирать для обслуживания только наиболее надежных клиентов. В свою очередь, это означает, что общая платежная дисциплина и качество портфелей будут только расти, ― объясняет свою позицию генеральный директор МФК «Займер».

Однако Максим Мутьев, соглашаясь с коллегами в оценке мер, предпринимаемых ЦБ РФ для стабилизации ситуации с просроченной задолженностью в России, не ожидает быстрого снижения роста просрочки.

― Мы ожидаем дальнейший рост просрочки, включая ипотечные кредиты, хотя рассчитываем на положительный эффект от действий ЦБ РФ: ужесточение требований к выдаче, повышение ключевой ставки, развитие механизмов реструктуризации, реализации программ по финансовому просвещению населения, наблюдение за закредитованностью и ввод макропруденциальных мер― считает эксперт.

В такой труднопрогнозируемой ситуации основные надежды рядовому заемщику приходится возлагать в первую очередь на самого себя. При этом кратно возрастает значимость повышения собственной финансовой грамотности как практически единственного инструмента снижения индивидуальных рисков.