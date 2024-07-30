В Новосибирске подорожало сливочное масло

В июле в магазинах Новосибирска выросла цена на сливочное масло. Как сообщает BFM-Новосибирск, повышение составило около 30 рублей.

Председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко пояснил изданию, что в России наблюдается дефицит сливочного масла, в том числе, из-за ограничения импорта продукции. По его словам, резкие изменения цен, которые сейчас видят покупатели, скорее всего, связаны с тем, что закончились сроки действия контрактов производителей с сетями, где были прописаны цены.

По данным Новосибирскстата, килограмм сливочного масла в регионе стоил 960 рублей. Для сравнения, в начале июля 969 рублей, а в начале 2024 года — 867 рублей, то есть за полгода масло подорожало почти на 100 рублей.

Между тем, в июле и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов сообщал, что по данным ведомства, регион в настоящее время с профицитом (152,5%) обеспечен собственным сливочным маслом. Он подчеркивал, что в 2023 году новосибирские предприятия произвели 8,5 тонны этого продукта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выросли цены на говядину.