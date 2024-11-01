Губернатор рассказал, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до аэропорта

Разговоры о целесообразности создания аэроэкспресса до аэропорта Толмачево ведутся уже несколько лет. Этот вопрос интересует не только жителей Новосибирской области, но и соседних регионов. В прямом эфире программы «Губернатор Live» на ОТС вопрос о планах реализации этого проекта задал житель Барнаула.

— В Новосибирске, конечно, хороший аэропорт, но как до него добраться? Например, пассажир из Барнаула или Томска едет несколько часов до Новосибирска, а потом еще, если час пик, два часа по городу через пробки добирается до аэропорта. Может быть, есть возможность в перспективе построить аэроэкспресс, как в крупных городах? — посетовал он.

Андрей Травников отметил, что в ближайшей перспективе создание аэроэкспресса в регионе не планируется. Вкладывать огромные ресурсы в организацию движения до аэропорта на коротком плече ради его создания экономически невыгодно.

— Могу напомнить, что даже в Петербурге, в Пулково много лет ввелись дискуссии о аэроэкспрессе отдельно, но в итоге этот проект так и не реализовался, потому что эффективность его, мягко говоря, не очевидная, — отметил он.

По его словам, более перспективным на сегодняшний день является продление ветки электрички до аэропорта.

— Сегодня электричка в западном направлении у нас регулярно ходит, задача сделать ветку, которая бы позволила запустить пригородный пассажирский транспорт до Толмачево. Это реально, — подчеркнул Андрей Травников.

Он добавил, что первым шагом для реализации этого проекта является строительство второго пролета моста через реку Обь.

— Пока коллеги железнодорожники нас обнадеживают, что этот проект внесен в инвест-программу. Надеемся, что в ближайшие годы этот первый шаг мы пройдем и, соответственно, будем инициировать дальнейшие шаги по строительству ветки до Толмачева, — подчеркнул он.

Ранее редакция сообщала о том, что для продления маршрута «Городской электрички» с левого берега в районе Северо-Чемского жилмассива на правый также нужно строительство моста.