В ноябре жителей Кольцово просят не ходить в лес

Сегодня, 1 ноября, жителям Кольцово настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения леса.
Это связано с тем, что на полигоне НВВКУ в Кольцово в этот день будут проводиться мероприятия по подрыву неразорвавшихся боеприпасов и уничтожению взрывоопасных предметов, что представляет опасность для граждан.
— В целях предотвращения несчастных случаев информируем вас о запрещении нахождения в лесных массивах вдоль границ полигона и запрещении прохода и проезда на территорию военного объекта! — говорится в сообщении МКУ «Светоч».
Кроме того, отмечается, что в течение всего месяца местным жителям следует быть бдительными. Ежедневно, в будние дни, на полигоне будут проходить боевые стрельбы и вождение боевых машин. Занятия будут проходить с 09:00 до 14:00 в дневное время и с 19:00 до 23:00 в ночное.
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