«Карачинский источник» строит склад в городе Обь

В городе Обь идет строительство складского комплекса для хранения минеральной воды и газировки компании ООО «Карачинский источник». Общая площадь комплекса составит 20 тысяч квадратных метров. Складской комплекс рассчитан на приём, комплектование, хранение и отправку грузов во внешнюю сеть. Само строение состоит из двух связанных между собой одноэтажных зданий со встроенным административно-бытовым комплексом, рассказали в инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Владелец ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков рассказал Infopro54, что строительство складского комплекса ведется в четком соответствии со всеми санитарными нормами.

— Внутри здания будет поддерживаться температура от +10°С до +12°С, оптимальная для хранения такой продукции, — пояснил он. — Закончить строительные работы планируем в следующем году. Во второй половине 2025-го будем вводить комплекс в эксплуатацию.

Объем инвестиций в проект Владимир Хританков назвать отказался.

Старт промышленного производства «Карачинской» начался в 1974 году, говорится на сайте компании. По данным Seldon.Basis, ООО «Карачинский источник» зарегистрировано в 2000 году. Директор и учредитель – Владимир Хританков. За 2023 год прибыль компании составила 745 млн рублей (в 2022 году — 416,56 млн), выручка — 4,4 млрд рублей (в 2022 году — 3,8 млрд). Размер уставного капитала — 21 тысяча рублей. По оценкам экспертов «Маркетинговых исследований РФ», компания входит в топ-3 производителей минеральной воды в РФ по объему выручки.

По данным NeoAnalytics, по итогам 2023 года объем рынка бутилированной воды в России увеличился на 38,9%. Внутреннее производство за год выросло на 14,5%. В структуре рынка производства бутилированной воды в России доля воды минеральной составляет 47,5%. На долю воды питьевой, в том числе газированной, приходится 52,5%, такие данные ранее приводил РБК.

Напомним, по оценкам экспертов, в Новосибирске резко подорожала производственно-складская недвижимость.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский предприниматель купил актив Borjomi Russia.