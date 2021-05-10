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Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

  • 10/05/2021, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь
В Минтрансе Новосибирской области оценили расчетную загрузку нового вида городского транспорта после запуска первого этапа и необходимую инфраструктуру.

— На сегодняшний день в рамках реализации проекта «Городская железная дорога» осуществляется строительство остановочной платформы «Пригородный простор» и благоустройство соответствующей инфраструктуры в целях подготовки курсирования электропоездов во втором полугодии 2021 года по маршруту «Пригородный простор – Новосибирск Восточный», — подтвердили в ответ на запрос Infopro54 в региональном Минтрансе.  — Также правительством Новосибирской области проводится работа по формированию единого тарифа на данный маршрут. В настоящее время Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона готовится необходимый пакет документов для направления в департамент по тарифам для установления тарифа. Ориентировочно данный тариф планируется утвердить в начале второго полугодия 2021 года.

Прогнозируемый пассажиропоток первого месяца по маршруту «Пригородный простор – Новосибирск Восточный» составит 500 пассажиров в день.

— При реализации проекта мы прогнозируем снижение загруженности дорог Ленинского района города Новосибирска, — подчеркнули в Минтрансе. — Оценить, как изменится пассажиропоток в целом, будет возможно только после запуска движения электропоездов по маршрутам проекта «Городская железная дорога».

В настоящее время рассматривается вариант реализации проекта «Городская железная дорога» в несколько этапов:

— организация движения дополнительных пригородных электропоездов по маршруту ст. Чик – ст. Мочище.

— строительство новых остановочных платформ о.п. «Спортивная», о.п. «Университет», о.п. «Обское море», о.п. «Пригородный простор», организация транспортно-пересадочных узлов и подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта;

— реконструкция пути ст. Иня-Восточная – о.п. «Нордмолл»; строительство третьего пути на участке ст. Обь – ст. Клещиха и новых остановочных платформ о.п. «Нордмолл», о.п. «Близкий», о.п. «Чистая слобода», о.п. «Клещиха», продление движения пригородных поездов до о.п. «Клещиха»;

— реконструкция существующего ж/д пути о.п. «Нордмолл» – ст. Пашино; строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская и строительство новых остановочных платформ о.п. «Пашино», о.п. «Чемской», а также продление движения пригородных поездов до ст. Чемская, ст. Пашино;

— Реализация проекта предусматривает принятие решений по развитию дополнительной железнодорожной инфраструктуры — строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов, — сообщили Infopro54  в региональном Минтрансе.

Объем инвестиций, необходимый для создания инфраструктуры, в ведомстве не озвучили. Для определения мероприятий по поэтапной реализации проекта Западно-Сибирской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проводится работа по подготовке разработки технико-экономического обоснования.

— С учетом установленных законодательством полномочий строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта будет производиться только за счет средств ОАО «РЖД» в соответствии с инвестиционной программой компании, формирование которой, в первую очередь, осуществляется на основании финансовой возможности с учетом обеспечения технических и технологических нужд, имеющих стратегическое значение в перевозочном процессе, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Развитие и благоустройство прилегающих территорий к вновь построенным объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также организация транспортно-пересадочных узлов и подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта будет осуществляется на средства города Новосибирска на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета. Сроки реализации проекта будут определятся по мере включения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Напомним, Западно-Сибирская железная дорога в конце апреля представляла на инвестсовете области уже реализованные инвестиционные проекты по реконструкции станций Татарская и Чаны. В качестве господдержки компания запросила льготы по налогу на имущество — в общей сложности более 80 млн рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с руководством дороги достигнута договоренность, что эти средства будут направлены на развитие пассажирского железнодорожного транспорта в области. В частности, проектов «Городской электрички» в Новосибирске и Новосибирской агломерации. С учетом этой информации заявка компании была поддержана.

Фото Gensa Gensa 

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : транспорт мост Городская электричка


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