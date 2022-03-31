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Все корректировки городского бюджета откладываются

  • 31/03/2022, 09:10
Автор:
Новости Новосибирска
Как минимум, до понимания федеральных возможностей в отношении Новосибирской области и областного центра.

Мэрия Новосибирска не готова представить депутатам горсовета проект изменений бюджета текущего года, как следует из официального обращения главы города Анатолия Локтя к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву. Глава города просит отсрочить рассмотрение данного вопроса, ранее запланированное на ближайшей сессии 27 апреля.

В связи с неопределенностью экономической обстановки и невозможностью в настоящий момент достоверно прогнозировать динамику поступления собственных доходов в бюджет города Новосибирска, прошу Вас внести изменения в план работы…, исключив вопрос «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска…», планировавшийся к рассмотрению на сессии в апреле 2022 года, говорится в обращении мэра.

Как пояснил адресат письма в комментарии корреспонденту Infopro54, ранее мэрия анонсировала рассмотрение изменений в бюджет на апрельской сессии. Однако планы пришлось скорректировать ввиду политических событий в стране.

Ничего особенного и сверхъестественного, это право мэра Новосибирскакак вносить, так и не вносить изменения в бюджет, говорит Дмитрий Асанцев. Ранее анонсировалось, что планировались изменения, сейчас мэр оповестил, что такой инициативы не будет. Это обуславливается внешнеполитическими событиями. Необходимо понимать, каким образом дальше ситуация будет развиваться, будем ли иметь возможность какие-то средства перераспределять. Сейчас просто взята пауза для того, чтобы перегруппироваться.

новости Новосибирска

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Иными словами, речь идет о том, что перспективы корректировки городского бюджета будут непонятны до тех пор, пока не станут понятны возможности бюджета областного, а областной исполнительной власти — федерального в текущих экономических условиях, вызванных санкциями ряда стран в отношении России из-за спецоперации на территории Донбасса и Украины.

Есть какие-то обязательства, предложения, договоренности, поясняет председатель горсовета. Например, область может пообещать дополнительные средства по нашим заявкам. Если область принимает такие решения или получает деньги из федеральных источников, часть которых затем перераспределяет нам, то, соответственно, об этом заранее ведутся переговоры, и уже со стороны исполнительной власти анонсируется, что предполагаются какие-то изменения. Потом это сводится в конкретные цифры.

Более настороженное отношение к ситуации у оппозиционного депутата Сергея Бойко (находится в Греции), являющегося членом комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике.

Теперь прогнозировать что-то невозможно, пишет депутат в своем телеграм-канале. Бюджет будут вести вручную.

Напомним, что первые тенденции, связанные с влиянием политической и экономической ситуации на бюджет Новосибирской области, по прогнозам главы регионального Минфина Виталия Голубенко, должны появиться в начале апреля. Чиновники областного правительства рассчитывают на поддержку с федерального уровня, при этом пока не назвали альтернативный сценарий. Это послужило поводом для критики исполнительной власти со стороны областного депутатского корпуса.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика санкции политика депутаты бюджет


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