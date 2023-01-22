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Губернатор Томской области хочет производить в регионе беспилотники в промышленных масштабах

  • 22/01/2023, 12:08
производство беспилотников
Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

— Работаю в столице два дня. В этих поездках основная цель всегда — привлечение лучших проектов в Томскую область, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале. — Встретился со спецпредставителем президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым. Говорили о развитии российского рынка беспилотных авиационных систем. И о том, какую роль играет в нём Томская область. Сошлись во мнении, что наш регион должен стать одним из базовых в новой отрасли.

Глава региона напомнил, что в Томске действует федеральный опытный полигон, где бизнес испытывает беспилотники в производственных нуждах: доставка грузов, мониторинг работы объектов и пожарной обстановки, аэросъёмка и многое другое.

Кроме того, томские компании производят аппаратуру для беспилотных авиационных систем. В первую очередь, это «Микран», ЛЭМЗ-Т», «СТК». У них есть успешный опыт взаимодействия с крупными партнёрами, среди которых «Радар ММС» и «Аэромакс». Университеты области готовят уникальных специалистов для новой сферы. Образовательные программы есть в ТГУ, ТПУ и ТУСУРе.

— Договорились с Дмитрием Николаевичем, что к томским проектам активно присоединятся Фонд и Платформа «Национальная технологическая инициатива». Будем вместе развивать производства, проводить испытания, расширять применение беспилотников. А это большие перспективы для нефтегазового сектора, сельского хозяйства, лесного хозяйства, — сообщил Владимир Мазур. — Вообще, ставлю задачу сделать в регионе производственный комплекс по беспилотникам. Мы можем и должны выпускать всё — от компонентов, средств связи, бортового оборудования до готового летательного аппарата.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планируют представить транспортный беспилотник на Международном авиасалоне-2023. 

Фото pixabay.com автор: viya0414

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Томская область

Теги : производство беспилотников


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