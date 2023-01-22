Новосибирские аграрии добились рекордной продуктивности производства молока на корову

В 2022 году сельхозпредприятиями региона произведено 754 тысячи тонн молока — на 46 тыс. тонн больше, чем годом ранее, а продуктивность дойного стада стала рекордной для региона: 6350 кг на фуражную корову.

— Животноводы региона вступили во вторую, наиболее сложную, половину зимнего стойлового периода, хотя и первая его половина выдалась непростой из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях области продолжает увеличиваться. Суточный удой на фуражную корову составляет сейчас 17,4 килограмма — на 2,2 кг выше уровня прошлого года, —рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Лидером по годовому надою молока в 2022 году стало ООО «Толмачевское» — 13226 кг на корову. Высоких результатов — на уровне лучших мировых показателей — добились также в ЗАО Племзавод «Ирмень» — 12499 кг, ООО «Сибирская Нива» — 11465 кг, ООО «УЧХОЗ Тулинское» — 10617 кг.

Увеличение объемов производства молока, по словам Лещенко, связано с использованием генетики высокопродуктивных животных, внедрением прогрессивных технологий кормления и содержания коров (напомним, что в регионе в 2022 году появились первые фермы с роботизированными установками добровольного доения), реализацией инвестиционных проектов в животноводстве, заготовкой достаточного объема кормов на зимний период — 42,5 центнера кормовых единиц на условную голову.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирский производитель планирует поставлять свои сыры в Саудовскую Аравию.