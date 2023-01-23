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«Вся страна хочет отдать налоги, но не может»

  • 23/01/2023, 09:35
Автор:
как платить налоги в 2023 году
Введение единого налогового счета пока вызывает у предпринимателей много вопросов. А между тем первые платежи с этого счета пойдут уже на этой неделе.

Тема выплаты налогов в последние дни стала камнем преткновения в обсуждении на многих форумах, группах в соцсетях, сообществах. В вопросах предпринимателей все чаще звучит настоящая паника, так как час Х ― 28 января ― приближается, а вопросов меньше не становится.

  • А я вот сижу, дозваниваюсь в налоговую с вопросом: как перечислять налоги по декабрьской зарплате… Уже пятый раз жду ответа оператора — доходит до ожидания в одну минуту, и опять — семь минут.))) Вся страна хочет отдать налоги, но не может)))
  • С одним специалистом уже поговорила, она не знает, переключила на другого, а другой динамит всю очередь)
  • Нам бухгалтерия заявила: «На данный момент информации недостаточно для того, чтобы выстроить новый регламент работы с контролирующими органами и нашего с вами взаимодействия. Перестраивать работу будем по мере поступления вводных от ИФНС и фондов».
  • Как заполнить раздел 1 РСВ за четвертый квартал, если страховые взносы за декабрь оплачены в январе 2023 года на ЕНС, а КБК за декабрь 2022 года по страховым взносам новые, отличные от КБК за октябрь и ноябрь?
  • Как и в какие сроки оплачивать НДФЛ работников-иностранцев по патенту?
  • Нужно ли подавать уведомления при оплате ИП страховых взносов в пределах стоимости страхового года и оплате 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей?
  • Весь 2022 год платили авансы по УСН, где их теперь смотреть? Входят ли они в сальдо ЕНС?
  • Как заказать справку «Справка о наличии сальдо»: отправляли запрос через СБИС, ответ не получили. Информации в личном кабинете налогоплательщика нет.
  • Как сдавать уведомление в электронном виде, если отчеты сдаются через «Контур», а там нет возможности отправить уведомление?
  • Как платить НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации и подавать декларацию по данному налогу, требуется ли уведомление отправлять?
  • Как платить НДФЛ, прибыль по обособленным подразделениям в 2023 году?
  • Зачем придумали платежки плюс уведомления, если можно как раньше просто платить конкретный налог? Сейчас двойная работа получается

— Очень много вопросов по личному кабинету. Предприниматели пока не видят в нем нужную информацию, а значит, не понимают, как получать справки о расчетах с бюджетом, об отсутствии задолженности, которые необходимы при получении разрешительной документации, лицензий, как оценить налоговое сальдо, — поясняет исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Дело в том, что сейчас в системе ФНС идет перегрузка большого объема данных, и это занимает определенное время. Как нас заверили представители налоговой, за неделю эти проблемы будут устранены. Кроме того, мы сейчас ведем переговоры о необходимости установления переходного периода, в течение которого предприниматели смогут адаптироваться к новой системе выплаты налогов, не рискуя попасть на штрафы.

Начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Новосибирской области Марина Крапивина уточнила, что по очередности гашения вначале будет списываться недоимка по налогам, затем ― начисления по текущим платежам, а далее — пеня и штрафы. По ее словам, такая очередность позволит уберечь предпринимателей от лишнего начисления пени.

Стоит отметить, что в ходе круглого стола, который Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и УФНС Новосибирской области провели в связи с введением института Единого налогового счета (ЕНС), предприниматели задали более 150 вопросов.

— Хочу сказать, что любые, даже позитивные изменения, выводят участников процесса из зоны комфорта ― и это неприятно. Тем не менее от предпринимателей был запрос на введение единого налогового счета, и он обсуждался несколько лет. Бизнес предлагал отказаться от платежек в разные фонды и заменить их «одним окном». Сейчас мы это получили, так что жаловаться и спрашивать «зачем» — бессмысленно. Нужно максимально быстро адаптироваться и работать дальше, — подчеркнула Наталия Кошелева.

По ее словам, в связи с большим количеством вопросов от предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» и УФНС решили провести еще один круглый стол по тематике единого налогового счета. Запись первого с ответами на наиболее популярные вопросы:

Презентация представителя налоговой доступна в сообществе.

Ранее редакция сообщала, что с нового года новосибирские налогоплательщики перешли на единый налоговый счет

Фото: pixabay.com — Bru-nO

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : как платить налоги в 2023 году единый налоговый счет


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Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
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