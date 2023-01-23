«Вся страна хочет отдать налоги, но не может»

Тема выплаты налогов в последние дни стала камнем преткновения в обсуждении на многих форумах, группах в соцсетях, сообществах. В вопросах предпринимателей все чаще звучит настоящая паника, так как час Х ― 28 января ― приближается, а вопросов меньше не становится.
— Очень много вопросов по личному кабинету. Предприниматели пока не видят в нем нужную информацию, а значит, не понимают, как получать справки о расчетах с бюджетом, об отсутствии задолженности, которые необходимы при получении разрешительной документации, лицензий, как оценить налоговое сальдо, — поясняет исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Дело в том, что сейчас в системе ФНС идет перегрузка большого объема данных, и это занимает определенное время. Как нас заверили представители налоговой, за неделю эти проблемы будут устранены. Кроме того, мы сейчас ведем переговоры о необходимости установления переходного периода, в течение которого предприниматели смогут адаптироваться к новой системе выплаты налогов, не рискуя попасть на штрафы.
Начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Новосибирской области Марина Крапивина уточнила, что по очередности гашения вначале будет списываться недоимка по налогам, затем ― начисления по текущим платежам, а далее — пеня и штрафы. По ее словам, такая очередность позволит уберечь предпринимателей от лишнего начисления пени.
Стоит отметить, что в ходе круглого стола, который Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и УФНС Новосибирской области провели в связи с введением института Единого налогового счета (ЕНС), предприниматели задали более 150 вопросов.
— Хочу сказать, что любые, даже позитивные изменения, выводят участников процесса из зоны комфорта ― и это неприятно. Тем не менее от предпринимателей был запрос на введение единого налогового счета, и он обсуждался несколько лет. Бизнес предлагал отказаться от платежек в разные фонды и заменить их «одним окном». Сейчас мы это получили, так что жаловаться и спрашивать «зачем» — бессмысленно. Нужно максимально быстро адаптироваться и работать дальше, — подчеркнула Наталия Кошелева.
По ее словам, в связи с большим количеством вопросов от предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» и УФНС решили провести еще один круглый стол по тематике единого налогового счета. Запись первого с ответами на наиболее популярные вопросы:
Презентация представителя налоговой доступна в сообществе.
Ранее редакция сообщала, что с нового года новосибирские налогоплательщики перешли на единый налоговый счет.
Фото: pixabay.com — Bru-nO
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