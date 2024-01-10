80% гололедных травм новосибирцы получают во дворах собственных домов

Муниципальной жилищной инспекцией на 9 января накопительным итогом по городу убрано 3282 домовые территории многоквартирных домов. Механизированная уборка проведена на территории 937 МКД. В работе было задействовано 447 единиц уборочной техники. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

— За последнюю неделю декабря комитет выходил на мониторинг придомовых территорий, проверено 72 объекта, выявлено 14 нарушений. Все замечания УК отработали, — подчеркнул чиновник.

Однако, и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов оказался недоволен этими результатами и раскритиковал работу по уборке придомовых территорий от снега.

Он поручил комитету ЖКХ мэрии и районным администрациям мотивировать УК, ТСЖ и ЖСК убирать территории жилых домов с помощью техники.

— Понятно, что уборка снега не закладывается в тарифах ЖКХ, но эта работа должна осуществляться своевременно. Снег пока есть куда складировать, — предупредил Клемешов. — Давайте запрашивать разрешение у прокуратуры на выходы на проверку особо отличившихся УК, составлять протоколы и наказывать. По-другому эту ситуацию не перебороть.

Он также предупредил комитет ЖКХ обратить особое внимание на уборку кровель от наледи и снежных навесов.

— При таких температурных качелях и снегопадах льдообразование на крышах домов и подъездов нарастает буквально за несколько часов, а это жизнь и здоровье жителей, —подчеркнул Олег Клемешов.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Сергей Куценко отметил, что температурные качели с резким потеплением, похолоданием, а также метелями и снегопадами продолжатся в Новосибирске до конца недели.

Ранее редакция рассказывала о том, что на качество уборки от снега остановок общественного транспорта жалуются новосибирцы.