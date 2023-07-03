Губернатор взял под контроль содержание улиц и тротуаров муниципалитетов

Если по качеству и объёму ремонта дорог Новосибирск не отстает от многих городов-миллионников, то ситуацию с содержанием и ремонтом тротуаров необходимо кардинально менять.

«В течение последнего месяца у меня было много командировок. И командировок по муниципалитетам Новосибирской области, и было две командировки в крупные города нашей страны: Санкт-Петербург и Уфу. Конечно же, в ходе командировок я оценивал: что лучше, на что следует обратить внимание. Дам укрупнённую, общую оценку. Что касается дорожного ремонта и дорожного строительства, наверное, сильно от этих двух городов-миллионников мы не отличаемся. Темпы ремонта и строительства, ситуация с транспортом на дорогах примерно одинаковы, что в Новосибирске, что в Санкт-Петербурге, что в Уфе – всем нам ещё догонять Москву с её достижениями в этой сфере. Но что касается содержания территорий, улиц, тротуаров – тут, на фоне других мы не в лучшем свете. Это касается и нашей столицы, Новосибирска, и других муниципалитетов – нам есть к чему стремиться. К сожалению, бросается в глаза более низкий уровень содержания, более отсталые подходы к организации работ на наших территориях, чем в этих двух городах. Поэтому этой теме я буду уделять пристальное внимание прямо с сегодняшнего дня. Сегодня будет выезд в одно из дорожно-эксплуатационных управлений Новосибирска. Будем разбирать, какие системные проблемы мешают нам, по крайней мере, не отставать от наших коллег в этой работе», — подчеркнул Губернатор.

Тема касается и работы региональных министерств – транспорта и дорожного хозяйства, и ЖКХ и энергетики, на этом глава области заострил внимание министров Анатолия Костылевского и Дениса Архипова:

«Есть претензии к содержанию региональных дорог. Анатолий Викторович знает об этом, я не раз обращал на это внимание, мириться больше не буду. И к работе наших коммунальщиков, которые производят раскопки на проезжей части улиц и на тротуарах», — заявил Андрей Травников.

Тема содержания улиц и тротуаров станет обязательной и во всех рабочих поездках Губернатора в районы области.

«Бросается в глаза разное состояние районных центров: где-то всё в идеале, где-то почему-то считается неприоритетным: чистота на улицах, дорогах, качество проезжей части.

Сразу предупрежу: бесполезно апеллировать к тому, что якобы не хватает денег. Я понимаю, когда не хватает денег на ремонтные работы, на реконструкцию. Но я сам работал в условиях ограниченного муниципального бюджета и могу заверить: на уличную уборку или на заделывание выбоин по технологии ямочного ремонта на улицах деньги всегда найти можно. Что подтверждают многие коллеги, в том числе в Новосибирской области, у которых районные центры в идеальном состоянии», — заявил Андрей Травников.

На этой неделе у Губернатора запланированы командировки в Куйбышевский, Барабинский, Ордынский и Сузунский районы. И тема содержания улиц и тротуаров обязательно будет звучать.