Новосибирцы не готовы платить лицом в магазинах

8 из 10 новосибирцев (83%) пока не готовы расплачиваться при помощи биометрии, улыбнувшись в камеру на кассе. Это слеудет из данных опроса SuperJob.

В числе аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные.

Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (84%).

Расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 9% новосибирцев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще искать на картах города офлайн-кинотеатры.