Тело школьницы нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли тело школьницы в квартире на улице Демакова. Около тела лежал вейп и три флакона с жидкостью. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, со ссылкой на собственный источник. Вещество направили на экспертизу. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

— Прокуратурой Советского района организована проверка в связи со смертью школьницы. В рамках проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей. При наличии оснований будут организованы иные проверочные мероприятия, — говорится в сообщении прокуратуры района.

Напомним, что маркетплесы с февраля прекращают продажу безникотиновых курительных приборов, вейпов, безникотивных смесей и различных аппаратов для курения, жидкости. Информация о новых правилах включена в договор-оферту.

В настоящее время в России обсуждается возможность полного запрета вейпов. Такую инициативу выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в середине января. На данный момент проработкой вопроса занимаются профильные парламентские комитеты.

По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрированно 710 точек продающих вейпы и жидкости к ним.

Ранее редакция сообщала о том, что оборот нелегальных табачных изделий в Сибири вырос более чем в два раза.