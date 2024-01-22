Губернатора Травникова просят отменить концерт Кристины Орбакайте в Новосибирске

Новосибирские общественники обратилась к губернатору региона Андрею Травникову и министру культуры Юрию Зимнякову с просьбой отменить два концерта Кристины Орбакайте в Новосибирске.

В своем обращении Активисты указывают на то, что артистка наплевательски относится к государству. Вместе с семьей проживает в Америке, а в Россию приезжает на заработки. При этом в США также переехал её старший сын Никита Пресняков, сбежавший от мобилизации за границу.

— С декабря 2022 года она проживает в США и приехала в Россию в конце декабря 2023 года только для того, чтобы провести новогодние корпоративы, которые у нее стоят 500 тысяч рублей, и поучаствовать в «Песне года». Вообще непонятно, почему ее не исключили из программы на федеральном канале, — возмущается в разговоре с Infopro54 представитель Новосибирского координационного совета Иван Квасницкий.

Собеседник пояснил, что Кристина Орбакайте никак не высказывает свою гражданскую позицию, но открыто ее показывает.

— Да, она не признана иногентом, да, въезд ей в Россию не запрещен. Но на вопросы журналистов об отношении к СВО Орбакайте уходит от ответов. Она открыто ничего не заявляет, но размещает в соцсетях фото в окружении людей, которые открыто «поливают» нашу страну, таких как Быков. Эти снимки говорят о том, что она этих людей поддерживает, — добавил собеседник.

Написать письмо Андрею Травникову активистов сподвигло заявление общественной палаты Улан-Удэ, в котором они потребовали отменить концерты Кристины Орбакайте в Бурятии. Обратившиеся к региональным властям якобы выразили мнение народа о том, что им не нужны выступления данной певицы.

— Власти Бурятии в свою очередь решили, что концертов Орбакайте не будет. Мы решили поддержать эту инициативу, — добавил Иван Квасницкий.

Собеседник так же отметил, что к обращению к властям обратились общественники в Чите и Благовещенске.

Стоит отметить, что Имя Кристины Орбакайте все еще значится в афише новосибирских ДКЖ и Доме ученых, где ее концерты запланированы на 8 и 9 марта 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отменили концерты Лолиты Милявской, засветившейся на скандальной голой вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе «Мутабор».