За фейки о российской армии хотят конфисковывать имущество

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять проект поправок в УК РФ в первом чтении. Обратной силы закон иметь не будет, сказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что данная мера «позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ», а также даст право судам лишать граждан почётных званий.

При этом полный текст законопроекта пока не опубликован.

В случае, если закон будет принят, имущество смогут конфисковывать у осуждённых по восьми статьям:

— «Распространение фейков об армии» (207.3 УК РФ),

— «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (280 УК РФ),

— «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ» (280.1 УК РФ),

— «Дискредитация ВС РФ» (280.3 УК РФ),

— «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (280.4 УК РФ)

— «Призывы к введению санкций в отношении РФ и её граждан» (284.2 УК РФ),

— «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия» (284.3 УК РФ),

— «Реабилитация нацизма» (354.1 УК РФ).

Ранее редакция сообщала, что оперативники ФСБ вычислили в соцсетях сибирячку, которая распространяла фейки об армии.