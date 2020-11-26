Губернатора выберут «на пеньках»

В двух чтениях заксобранием Новосибирской области принят ряд поправок, регламентирующих избирательный процесс, в частности выборы губернатора, которые, если политическая ситуация в регионе будет без эксцессов, должны пройти в 2023 году. Как пояснил докладывающий по избирательному законодательству заместитель председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, после принятия законопроекта в первом чтении (в мае) произошли изменения в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав, права на участие в референдуме граждан РФ».

— С учетом этих изменений подготовлены поправки, — сообщил Умербаев. — Расширяется круг осужденных за различные преступления, лишающихся права на определенный срок быть избранными губернатором Новосибирской области. Уточняются условия реализации гражданами РФ активного избирательного права в случае проведения голосования в течение нескольких дней. Вторая поправка уточняет количество наблюдателей на выборах.

В остальных поправках, по информации зампредседателя комитета, корректируются сроки процедурных действий с учетом возможного голосования в течение нескольких дней. Уточняется право совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней. Предусматривается возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, проведения голосования вне помещений для голосования избирателей, проживающих в населенных пунктах и иных местах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Также предусматривается возможность голосования по почте и посредством дистанционного электронного голосования.

Напомним, что голосование вне приспособленных для этого помещений впервые было опробовано на территории области при волеизъявлении граждан по поводу поправок в Конституцию РФ и породило немало шуток, подкрепленных фотографиями «спонтанных» избирательных участков на детских площадках, остановках, пеньках и прочих неприспособленных для этого местах. В каких случаях изменения законодательства дают право на организацию подобного голосования, по мнению депутата Дарьи Карасевой («Новые люди»), в новой редакции пока по-прежнему четко не прописано. По ее словам, это может стать почвой для выборных махинаций недобросовестных участников избирательного процесса — членов комиссий, кандидатов и представителей их штабов.

— Какие населенные пункты имеются ввиду, где отсутствует помещение для голосования и где транспортное сообщение затруднено? — говорит депутат. — Сама формулировка «транспортное сообщение затруднено» является неправомерной, поскольку может трактоваться как угодно. Что значит «затруднено» — проведена ли к населенному пункту автомобильная дорога, железная, ходит ли туда общественный транспорт, как часто ходит? Если транспорт ходит раз в день, это «затруднено» или «не затруднено»? Данный законопроект в представленном варианте максимально усложняет механизмы контроля и не гарантирует прозрачность процесса выборов.

Кроме того, как считает депутат, не вполне целесообразно (даже после принятия изменений на федеральном уровне) принимать эти корректировки на областном уровне, где, как уже сообщалось, выборы главы региона могут состояться еще только через три года.

— Если срочность поправок продиктована «ковидом», то по всем прогнозам ситуация должна к этому времени измениться в лучшую сторону, и все ограничения к сентябрю 2023 могут быть отменены, — говорит Карасева. — Своевременность данных поправок спорна. Мы считаем, что этот законопроект готовит почву для злоупотреблений при подсчете голосов, а фактически провоцирует на преступление. Также формулировки законопроекта фактически означают возможность проведения голосования вообще в любом месте, которое избирательная комиссия сочтет пригодным для этого. Не прописано, как в таком месте голосование будет являться тайным.

Напомним, председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо перед выборами в заксобрание области и горсовет Новосибирска сообщала, что «несмотря на то, что есть дома, в первую очередь частного сектора, значительно удаленные от избирательных участков, большей частью для организации такой формы голосования в регионе нет предпосылок».

Фото из группы облизбиркома Вконтакте