Губернаторский реабилитационный сертификат получили уже 1317 участников СВО

В Новосибирской области уже два года успешно реализуется Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение» Этот региональный проект, признанный на федеральном уровне, приобрел известность и в других регионах России. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов отметил, что программа постоянно развивается, расширяя категории бенефициаров и спектр предоставляемых услуг. Срок действия сертификата увеличен до двух лет, растет число реабилитационных центров-участников, а перечень необходимых документов и время рассмотрения заявок сокращены.

Документ охватывает различные направления: от социально-медицинской реабилитации до содействия в трудоустройстве и получении медпомощи, включая протезирование зубов, а также доступ к культурным мероприятиям. Проект носит межведомственный характер и уже выдано более 1317 сертификатов. Детальная информация доступна на сайте министерства.

Реабилитационный центр «Ортос», один из первых участников проекта, специализируется на комплексном восстановлении пациентов со спинальными травмами и протезно-ортопедической помощи. Сейчас в центре проходят реабилитацию по сертификатам трое участников спецоперации, получившие тяжелые ранения. За два года в «Ортосе» прошли реабилитацию 70 участников СВО.