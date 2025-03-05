Антирекорд 10-летия по продажам авто поставлен в России

Февраль 2025 года стал самым провальным месяцем для авторынка в России за последние десять лет, если не считать февраль 2023-го.

По словам Алексея Калицева, председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ближайшее время тенденция к снижению продаж сохранится.

Несмотря на это, АЕБ надеется, что во втором полугодии ситуация улучшится и рынок придёт в норму благодаря поддержке спроса со стороны государства.

— Тем не менее мы возлагаем большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства, — цитирует АЕБ ТАСС.

По данным комитета АЕБ, В феврале 2025 года было продано 79,9 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, включая поставки по альтернативным каналам. Этот показатель на 24% ниже, чем в феврале 2024 года.

Эксперты прогнозировали, что спрос на автомобильные бренды также остается стабильным, хотя возможны некоторые изменения в зависимости от доступности моделей на рынке. Однако в 2025 году возможна некоторая перестановка среди лидеров продаж, но в целом предпочтения потребителей останутся прежними. По мнению специалистов авторынка, на популярность брендов могут повлиять два фактора. Во-первых, в случае дальнейшего роста ключевой ставки возникает вопрос, насколько бренды смогут и далее субсидировать ставки по фирменным программам. Сегодня это становится всё сложнее, и непонятно, насколько у автопроизводителей хватит бюджетов для компенсации разницы в процентах. Во-вторых, помимо залогового кредитования бренды начнут уделять больше внимания развитию автолизинга для физических лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи новых электромобилей в январе в России упали вдвое. Самым популярным новым электрокаром является Zeekr 001.