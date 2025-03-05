Сибирячка, похитившая у граждан почти 20 млн, осуждена под Новосибирском

Вынесен приговор по делу 46-летней жительницы Новосибирской области. Она признана виновной в мошенничестве.

В период с марта 2018 года по март 2023 года жительница Сибири убеждала людей вкладывать деньги в бизнес. Он был связан с продажей недвижимости, торговлей одежды, приобретением по сниженным ценам конфискованных автомобилей.

— С целью введения граждан в заблуждение женщина частично возвращала им денежные средства в виде процентов по займам и погашала взятые для нее кредиты, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Всего от ее действий пострадало 17 жителей области. Общая сумма ущерба составила более 19,5 млн рублей.

Суд вынес приговор, назначив виновной наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 17 миллионов рублей.

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