Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступит в Новосибирске

29 сентября в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» на сцене Государственного концертного зала им. А. М. Каца совместно с Губернаторским симфоническим оркестром г. Иркутска выступит лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка). За дирижёрский пульт в этот вечер встанет маэстро Илмар Лапиньш.

В первом отделении музыканты исполнят сочинения Бенджамина Бриттена, английского композитора XX в., музыка которого особо интересна и понятна нынешнему слушателю благодаря гармоничному сочетанию стройных классических форм с современным музыкальным слогом.

Во втором отделении прозвучит Шестая, последняя по счёту симфония П.И. Чайковского, названная самим автором «Патетическая». Шестая симфония Чайковского стала вершиной симфонического творчества великого русского композитора.

Концерт посвящается Международному дню музыки.

Илмар Артурович ЛАПИНЬШ – заслуженный деятель искусств России, почётный гражданин Республики Австрия. Закончил Ленинградскую государственную консерваторию (альт, оркестровый и дирижёрский факультеты). Дирижерскую карьеру начинал в Ярославской филармонии ассистентом главного дирижера оркестра. Как художественный руководитель и главный дирижер И. Лапиньш возглавлял Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (1975—1978 гг.), Башкирский государственный театр оперы и балета (Уфа), Томский симфонический оркестр, в Екатеринбурге являлся главным приглашенным дирижером. Помимо того, в качестве дирижера работал в Национальном театре Белграда, в Государственном академическом Большом театре СССР (1979 -1983г.г. как стажер министерства культуры РФ, затем как дирижер). За активную творческую деятельность в 1983 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. В 1990-е годы работал в симфонических оркестрах филармоний и радиокомитетов Загреба, Белграда, Нови Сада, Дубровника, Мостара. С 2009 г.– художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии.

Гайк КАЗАЗЯН (скрипка) – лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыкант родился в Ереване, и уже в 15 лет был удостоен гран-при конкурса «Амадеус-95» и был приглашён в Бельгию и Францию с сольными концертами. Гайк Казазян является лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского. С большим успехом музыкант выступал в России и за рубежом – в США, Японии, Корее, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах, Израиле, Македонии, Сирии и других странах.

«Всероссийские филармонические сезоны» – проект Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии. С самого начала своего существования, с 2003 года, уникальный творческий проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и пропаганду культурных ценностей жителям регионов страны. К участию в проекте привлечены многие филармонии, выдающиеся солисты и ведущие симфонические оркестры России.

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