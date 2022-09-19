Рекламодателям

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступит в Новосибирске

  • 19/09/2022, 16:08
Афиша Новосибирска
В рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны».

29 сентября в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» на сцене Государственного концертного зала им. А. М. Каца совместно с Губернаторским симфоническим оркестром г. Иркутска выступит лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка). За дирижёрский пульт в этот вечер встанет маэстро Илмар Лапиньш.

В первом отделении музыканты исполнят сочинения Бенджамина Бриттена, английского композитора XX в., музыка которого особо интересна и понятна нынешнему слушателю благодаря гармоничному сочетанию стройных классических форм с современным музыкальным слогом.

Во втором отделении прозвучит Шестая, последняя по счёту симфония П.И. Чайковского, названная самим автором «Патетическая». Шестая симфония Чайковского стала вершиной симфонического творчества великого русского композитора.

Концерт посвящается Международному дню музыки.

Илмар Артурович ЛАПИНЬШ – заслуженный деятель искусств России, почётный гражданин Республики Австрия. Закончил Ленинградскую государственную консерваторию (альт, оркестровый и дирижёрский факультеты). Дирижерскую карьеру начинал в Ярославской филармонии ассистентом главного дирижера оркестра. Как художественный руководитель и главный дирижер И. Лапиньш возглавлял Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (1975—1978 гг.), Башкирский государственный театр оперы и балета (Уфа), Томский симфонический оркестр, в Екатеринбурге являлся главным приглашенным дирижером. Помимо того, в качестве дирижера работал в  Национальном театре Белграда, в Государственном академическом Большом театре СССР (1979 -1983г.г. как стажер министерства культуры РФ, затем как дирижер). За активную творческую деятельность в 1983 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. В 1990-е годы работал в симфонических оркестрах филармоний и радиокомитетов Загреба, Белграда, Нови Сада, Дубровника, Мостара. С 2009 г.– художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии.

Гайк КАЗАЗЯН (скрипка) – лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыкант родился в Ереване, и уже в 15 лет был удостоен гран-при конкурса «Амадеус-95» и был приглашён в Бельгию и Францию с сольными концертами. Гайк Казазян является лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского. С большим успехом музыкант выступал в России и за рубежом – в США, Японии, Корее, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах, Израиле, Македонии, Сирии и других странах.

«Всероссийские филармонические сезоны» – проект Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии. С самого начала своего существования, с 2003 года, уникальный творческий проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и пропаганду культурных ценностей жителям регионов страны. К участию в проекте привлечены многие филармонии, выдающиеся солисты и ведущие симфонические оркестры России.

Возраст: 12+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией

231

Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония афиша


ремонт трамвайных путей

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

Вопрос — «как скоро» упирается еще и в неясные бюджетные перспективы.
Читать статью >>
площадка для выгула собак

Домашние животные станут общедомовой проблемой многоквартирников

Половину стоимости площадок для выгула собак будут оплачивать собственники жилья. Это планируется прописать в муниципальной программе.
Читать статью >>
экология

В Новосибирске стартовал проект «Полезный город»

Он продвигает интерес жителей региона к экологии, здоровому образу жизни и ответственному потреблению через игровые элементы.
Читать статью >>
Ремонт дорог

В отношении новосибирских дорожников проведут расследование

Министерство транспорта проанализирует причины выявленных на объектах дефектов, чтобы определить, кто виноват, и разобраться, что делать, чтобы проблемы не повторялись.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

19/09/2022, 17:09

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

19/09/2022, 17:01

Сергей Пономаренко: надеюсь, что до маркировки изюма дело не дойдет

19/09/2022, 16:29

На оборонном предприятии госкорпорации «Ростех» в Новосибирске проходят обыски

19/09/2022, 16:20
Популярное

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

19/09/2022, 15:16

Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

19/09/2022, 11:00

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022

19/09/2022, 10:56

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» приглашает на вебинар для импортеров

19/09/2022, 15:57

Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

19/09/2022, 14:59

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

19/09/2022, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска