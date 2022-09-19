На оборонном предприятии госкорпорации «Ростех» в Новосибирске проходят обыски

Правоохранители пришли с обысками на оборонное предприятие — новосибирский механический завод «Искра» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил Сибкрай.ru с ссылкой на свой источник. По версии сайта, обыски проводят сотрудники ФСБ. Следственные действия ведутся в отношении руководства предприятия. Пока официально не сообщается, чем обусловлен интерес силовиков.



Ранее в январе 2022 года гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Ранее он работал заместителем руководителя оборонного предприятия «Искра».

В 2021 году гендиректор завода Сергей Кондратьев подал иск к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. В материале говорилось, что после проигрыша на выборах в Заксобрание по округу№ 24 лидеру партии «Родина» в Новосибирске Вячеславу Илюхину Кондратьев, якобы, «прекратил оказывать поддержку садам и школам в Пашино». В качестве доказательств в своем исковом заявлении Сергей Кондратьев утверждал, что завод «Искра», принадлежащий крупнейшей госкорпорации «Ростех» с оборотом в два триллиона рублей в год, почистил снег возле школы №34 и изыскал 9 998 рублей для детского садика № 475. Кроме того, заводом «была оказана благотворительная помощь в приобретении отделочных материалов на сумму 29 924 рубля». Суд частично удовлетворил иск.

Напомним, что собственник сайта Сибкрай.ru Константин Антонов является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Как и ранее упомянутый Вячеслав Илюхин, он входит в партию «Родина». Ранее источники редакции в политических кругах не исключали пусть непрямое, но участие Сергея Кондратьева в губернаторской кампании 2023 года с прицелом на избрание в новый состав областного парламента.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — крупнейшее в России оборонное предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя широкий выбор средств инициирования, отвечает высоким требованиям качества и является конкурентоспособной как на рынке Российской Федерации, так и за её пределами. Основано в 1942 году. Генеральным директором завода является Сергей Кондратьев, учредитель — московское АО «Спецхимия», управляющей организацией которой является АО «Технодинамика» (входит в ГК «Ростех»).

Ранее редакция сообщала, что экс-руководителю новосибирского завода «Ростеха» вынесен еще один приговор.