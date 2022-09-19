Домашние животные станут общедомовой проблемой многоквартирников

В настоящее время готовится новая муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», в рамках которой мэрия оплатит половину стоимости обустройства площадок для выгула домашних животных. Об этом в ходе постоянной комиссии горсовета по градостроительству сообщил при обсуждении правил благоустройства начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.
В настоящее время, как было сказано в ходе заседания, такая площадка для выгула собак на территории города всего одна — в районе улицы Ипподромской.
— Меня интересуют площадки в центре города, — говорит депутат Ростислав Антонов. — Сейчас у нас есть одна площадка для выгула собак, которая не соответствует никаким нормативам. Ее, по идее, надо просто сносить и делать газон. Но мы ее хотим сохранить.
Напомним, что годом ранее при обсуждении «собачьего» вопроса депутаты горсовета и чиновники мэрии отмечали, что новые правила благоустройства, по сути, поставили хозяев животных вне закона. Они прописывали запрет на выгул животных на озелененных зонах отдыха, детских и спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжах, кладбищах, рынках и местах проведения массовых мероприятий. При этом, как уже было сказано, специализированных площадок для выгула собак в городе, мягко говоря, дефицит. Сейчас, как сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, правила благоустройства дополняются мероприятиями по содержанию будущих площадок для выгула и дрессировки животных.
Ранее редакция рассказывала об инициативе Госдумы, согласно которой региональные власти получают право самостоятельно устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных.
Фото из архива редакции
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