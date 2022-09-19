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Домашние животные станут общедомовой проблемой многоквартирников

  • 19/09/2022, 16:03
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площадка для выгула собак
Половину стоимости площадок для выгула собак будут оплачивать собственники жилья. Это планируется прописать в муниципальной программе.

В настоящее время готовится новая муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», в рамках которой мэрия оплатит половину стоимости обустройства площадок для выгула домашних животных. Об этом в ходе постоянной комиссии горсовета по градостроительству сообщил при обсуждении правил благоустройства начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.

Правила содержания животных

Нужно ли будет получать согласие соседей, если вы решили завести собаку или кота?

У нас в текущем году завершает свое действие программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», говорит Перязев. Мы подготовили новый проект программы со сроком действия до 2027 года. Туда мы как раз вносим мероприятия по софинансированию установки на придомовых территориях площадок для выгула собак на условиях 50/50 (средства городского бюджета/средства собственников жилья). Как первый пилотный проект пока ставим 10 площадок в год. Но при средней стоимости около 500600 тысяч рублей эта цифра может поменяться при актуализации программы или корректировке бюджета.

В настоящее время, как было сказано в ходе заседания, такая площадка для выгула собак на территории города всего одна — в районе улицы Ипподромской.

Меня интересуют площадки в центре города, говорит депутат Ростислав Антонов. Сейчас у нас есть одна площадка для выгула собак, которая не соответствует никаким нормативам. Ее, по идее, надо просто сносить и делать газон. Но мы ее хотим сохранить.

Напомним, что годом ранее при обсуждении «собачьего» вопроса депутаты горсовета и чиновники мэрии отмечали, что новые правила благоустройства, по сути, поставили хозяев животных вне закона. Они прописывали запрет на выгул животных на озелененных зонах отдыха, детских и спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжах, кладбищах, рынках и местах проведения массовых мероприятий. При этом, как уже было сказано, специализированных площадок для выгула собак в городе, мягко говоря, дефицит. Сейчас, как сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, правила благоустройства дополняются мероприятиями по содержанию будущих площадок для выгула и дрессировки животных.

 

Ранее редакция рассказывала об инициативе Госдумы, согласно которой региональные власти получают право самостоятельно устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных.

 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Правила содержания животных площадка для выгула собак безнадзорные животные


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