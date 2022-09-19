Домашние животные станут общедомовой проблемой многоквартирников

В настоящее время готовится новая муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», в рамках которой мэрия оплатит половину стоимости обустройства площадок для выгула домашних животных. Об этом в ходе постоянной комиссии горсовета по градостроительству сообщил при обсуждении правил благоустройства начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.

Нужно ли будет получать согласие соседей, если вы решили завести собаку или кота? У нас в текущем году завершает свое действие программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», — говорит Перязев. — Мы подготовили новый проект программы со сроком действия до 2027 года. Туда мы как раз вносим мероприятия по софинансированию установки на придомовых территориях площадок для выгула собак на условиях 50/50 (средства городского бюджета/средства собственников жилья). Как первый пилотный проект пока ставим 10 площадок в год. Но при средней стоимости около 500—600 тысяч рублей эта цифра может поменяться при актуализации программы или корректировке бюджета.

В настоящее время, как было сказано в ходе заседания, такая площадка для выгула собак на территории города всего одна — в районе улицы Ипподромской.

— Меня интересуют площадки в центре города, — говорит депутат Ростислав Антонов. — Сейчас у нас есть одна площадка для выгула собак, которая не соответствует никаким нормативам. Ее, по идее, надо просто сносить и делать газон. Но мы ее хотим сохранить.

Напомним, что годом ранее при обсуждении «собачьего» вопроса депутаты горсовета и чиновники мэрии отмечали, что новые правила благоустройства, по сути, поставили хозяев животных вне закона. Они прописывали запрет на выгул животных на озелененных зонах отдыха, детских и спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжах, кладбищах, рынках и местах проведения массовых мероприятий. При этом, как уже было сказано, специализированных площадок для выгула собак в городе, мягко говоря, дефицит. Сейчас, как сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, правила благоустройства дополняются мероприятиями по содержанию будущих площадок для выгула и дрессировки животных.

Ранее редакция рассказывала об инициативе Госдумы, согласно которой региональные власти получают право самостоятельно устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных.