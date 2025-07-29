ГУФСИН ищет поставщика продуктов для магазинов в колониях Новосибирской области

На сайте госзакупок размещен тендер на поставку продовольственных товаров для продажи через магазины при учреждениях ГУФСИН Новосибирской области. Заказчиком выступает АО «Главное промышленно-строительное управление». Участниками тендера могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В списке товаров, необходимых магазинам, расположенным в колониях и СИЗО региона, 329 позиций: кондитерские изделия, сыры, йогурты, соусы и кетчупы, чай и т.д.

— Поставка товара осуществляется поставщиком отдельными партиями, в количестве и ассортименте предусмотренными заявкой грузополучателя. Поставка товара на склад грузополучателя осуществляется собственными силами и за счет средств поставщика. Остаточный срок годности для каждого наименования товара на момент поставки грузополучателю должен составлять не менее 2/3 от срока, установленного производителем такого товара, — уточняется в документации.

Отдельно подчеркивается, что преимущество в поставках отдается товарам российского происхождения.

Победитель должен будет поставлять продовольственные товары в 11 магазинов, расположенных в учреждениях ГУФСИН в регионе, в течение 6 месяцев. Стартовая цена контракта — 26,5 млн рублей. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Главное промышленно-строительное управление» находится в федеральной собственности. В качестве заказчика заключило 1092 контракта на 6.5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колониях впервые продали продукцию более чем на миллиард рублей.