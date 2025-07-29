Двоих новосибирцев обвиняют в пропаганде терроризма и госизмене

В отношении двоих жителей села Криводановка Новосибирской области возбуждены уголовные дела за пропаганду терроризма и госизмену. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, в 2023 году новосибирцы проводили пропагандистские акции по заданию украинской организации «Легион Свобода России»* (*По решению Верховного суда РФ признана террористической, запрещена на территории России). В частности, они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами и расписывали стены граффити с атрибутикой запрещенной организации. Кроме того, они переписывались с представителями террористов и отправляли им отчеты о своей деятельности в Новосибирске.

Обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, в апреле в Новосибирске суд приговорил сибирячку к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ. В 2024 году за поджег на железной дороге новосибирский студент получил 20 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ предупредила новосибирцев о фейковых фотоконкурсах. При помощи снимков ВСУ собирает информацию об инфраструктуре сибирской столицы.