В новосибирских колониях впервые выпустили продукцию более чем на миллиард рублей

Результатом активной трудовой деятельности заключенных и маркетинговым навыкам сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы стали рекордные производственные показатели в прошлом году. Об этом начальник регионального пенитенциарного ведомства Алан Купеев и его заместители рассказали во время коллегии по итогам оперативно-служебной и финансово-хозяйственной работе областного ГУФСИН в 2024 году при участии заместителя директора ФСИН РФ Александра Хабарова.

— Реализовано продукции для внутрисистемных нужд на сумму свыше 296 млн. рублей, для федеральных органов исполнительной власти на сумму свыше 50 млн. рублей, для коммерческих организаций на сумму более 525 млн. рублей, для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 146 млн. рублей, — отчитались в ведомстве.

В стенах исправительных учреждений Новосибирской области заключённые шьют одежду, осваивают метало- и деревообработку, производят продукты питания и моющие средства, а также могут оказывать услуги по ремонту и покраске транспортных средств.

Таким образом, из новосибирских колоний в продажу поступают средства индивидуальной защиты, одежда, постельные принадлежности, одеяла, матрацы, подушки, полотенца и многое другое.

Работают местные обитатели и с индивидуальными заказами. Подневольные мастера изготавливают авторские фан-барьеры, скамьи, мебель из металла с коваными элементами, стеллажи, вольеры для служебных собак, лавочки, беседки, шкафы, кровати и другое.

Мебель, произведённую в местах лишения свободы на территории региона, закупают для дошкольных и школьных учреждений, а моющие синтетические средства используются повсеместно.

Из пищевой продукции в колониях производят муку, масло, творог, маргарин, колбасные изделия, сосиски, печенье и т.д.

— В 2024 году большой вклад в развитие инфраструктуры городского пространства внесли учреждения УИС Новосибирской области ФКУ ИК-3 путем обустройства контейнерных площадок на остановках общественного транспорта и ФКУ ИК-8, которые изготовили новые образцы остановочных павильонов для общественного транспорта, — добавили в ГУФСИН.

На данный момент уже налажено взаимодействие с такими крупными организациями как АО «Новосибирский инструментальный завод», ООО «Новосибирский завод бытовой химии», АО «Новосибирский приборостроительный завод», ООО «Рост», ООО «Стройгранд», МУП «Горводоканал», МУП «Горзеленхоз», Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что заключенных учат фермерству за президентские деньги.