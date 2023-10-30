Гуляющие по тонкому льду озера дети напугали МЧС в Новосибирске

Волну обсуждений вызвало видео с гуляющими по тонкому льду детьми. Кадры появились в одной из групп в социальных сетях. Предположительно, действия происходят в Первомайском районе Новосибирска.

МЧС оперативно отреагировало на ситуацию.

― Уважаемые родители, объясняйте своим детям особенно во время школьных каникул, что ходить по неокрепшему льду очень опасно. Падение в ледяную воду может привести к трагедии, ― предупредили в МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что случай в Первомайском районе Новосибирска далеко не единственный. Например, в Тюменской области мальчик проверял прочность льда прыжками и ударами ногой.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар ликвидировали в высотке в Кировском районе Новосибирска.