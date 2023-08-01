Густой туман окутал Новосибирск

В первый день августа Новосибирск окутало густым туманом. Горожане активно делятся атмосферными фото в соцсетях и восхищаются природным явлением в комментариях.
— Красота туманного утра! Просто космос! Стоит встать на рассвете, чтобы увидеть такое! — пишут пользователи социальной сети «ВКонтакте» на своих страницах.
По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, первый день августа порадует горожан тёплой погодой.
— 1 августа в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура воздуха +23, +25 градусов, — рассказали синоптики.
Фото Насти Холодной
Рубрики :
Регионы:
Теги :