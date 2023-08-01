Густой туман окутал Новосибирск

В первый день августа Новосибирск окутало густым туманом. Горожане активно делятся атмосферными фото в соцсетях и восхищаются природным явлением в комментариях.

— Красота туманного утра! Просто космос! Стоит встать на рассвете, чтобы увидеть такое! — пишут пользователи социальной сети «ВКонтакте» на своих страницах.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, первый день августа порадует горожан тёплой погодой.