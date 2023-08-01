«Она уже сбежала заграницу»: участники финансовой пирамиды просят объявить в розыск коммерсантку, задолжавшую им полмиллиарда рублей

Об этой истории в Новосибирске стало широко известно в начале 2023 года. Журналисты сразу нескольких СМИ рассказали о предприимчивой сотруднице салона красоты Лиане. Она предлагала своим коллегам вкладывать деньги в её бизнес под 120 процентов годовых.

— Рассказывала, что перепродаёт товары из Армении. Привозила золото, бриллианты, премиальный текстиль, посуду для приданого на свадьбу своим соотечественникам. Делала большую накрутку от оптовой цены, поэтому по вкладам обещала нам такой высокий процент, — рассказала журналистам Infopro54 обманутый вкладчик Анна Новопашина.

Сибирячка долгое время была подругой Лианы. Они вместе работали в салоне красоты. В первый раз женщина вложила 100 тысяч рублей. Потом взяла кредиты и даже подключила мужа. Проценты поначалу им платили исправно. Расписок с коммерсантки никто не брал. О схеме заработка супруги рассказывали друзьям и знакомым.

— Вложено было в районе 40-45 миллионов только мной. И нам стало известно, что Лиана уже заграницей, — говорит обманутый вкладчик Кирилл Новопашин.

Деньги под «прибыльные» 120 процентов вложили и другие знакомые супругов Новопашиных.

Пока вкладчики несли деньги, хозяйка пирамиды часто хвасталась в интернете дорогими покупками, украшениями, вещами известных брендов. На своей страничке в интернете писала, что может позволить себе не обращать внимание на ценник. А через несколько месяцев объявила вкладчикам, что бизнес рухнул и деньги им никто не вернёт.

Люди написали заявления в полицию. В общей сложности, по предварительным подсчётам обманутых вкладчиков, в карманах Лианы осело более полумиллиарда рублей. А потом женщина просто перестала выходить на связь.

— Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала Infopro54 официальный представитель ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

В ведомстве отметили, что в настоящее время у Лианы нет статуса подозреваемой, а также в отношении нее не избрана мера пресечения. Все это дает право женщине спокойно и беспрепятственно покинуть пределы России. Пострадавшие жалуются, что расследование уголовного дела очень сильно затягивается. В ближайшее время люди намерены обращаться за помощью в прокуратуру.