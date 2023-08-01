В аэропорту Толмачёво рассказали о новых бесплатных сервисах для пассажиров с детьми

Комфортно провести время с детьми можно на третьем этаже Сектора С. Рядом с выходом на посадку № 10 внутренних вылетов работает игровая зона с горкой, лабиринтом, всевозможными развивающими элементами.

Игровая для юных пассажиров есть и в комнате матери и ребёнка, которая тоже расположена на третьем этаже Сектора С. Посетить её могут пассажиры с детьми дошкольного возраста. Необходимые условия здесь созданы и для малышей с ограниченными возможностями здоровья, а также для женщин во второй половине беременности.

— Помимо игровой, комната матери и ребёнка состоит из кухни с холодильником, микроволновой печью, детскими стульчиками для кормления. Также у нас разместилась спальня, оборудованная детскими кроватками и пеленальным столиком. А ещё здесь есть туалетная комната и ванная, — уточнили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Все зоны аэровокзала оборудованы комнатами для пеленания. Их легко найти – находятся рядом с санузлами.

Все новые сервисы для пассажиров с детьми работают бесплатно и круглосуточно.

Для справки: Международный аэропорт Толмачёво им. А.И. Покрышкина – крупнейший за Уралом транзитный узел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2022 года аэровокзал обслужил 7,585 млн пассажиров (+12,2 % к 2021 году), что стало абсолютным рекордом. Аэропорт занимает 4-е место в России по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи.