Hawtai ликвидирует юридическое лицо в России

ООО «Хаотай Авто-Рус» начало процесс ликвидации российского юридического лица, под которым в нашей стране осуществлялась продажа автомобилей бренда Hawtai. Как сообщает портал АвтоMail.ru со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), процесс ликвидации завершится до 15 декабря 2025 года. До конца 2024 года компанию возглавлял Александр Маврин, а с начала февраля 2025 года в списке ликвидаторов указан Сергей Репкин.

Напомним, что с 2014 по 2020 год на российском рынке были представлены два кроссовера под брендом HTM, которые производила китайская компания Hawtai. Это были модели Boliger и Laville. Часть из них импортировалась из Китая, а часть собиралась на заводе «Дервейс» в Черкесске.

В 2015 году КАМАЗ и Hawtai подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству и продаже грузовиков «КАМАЗ» в Китае и легковых автомобилей Hawtai в России. Однако этот проект так и не был реализован.

Ранее редакция сообщала о том, что на российский рынок планируют возвращаться корейские автомобильные бренды.