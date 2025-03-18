Новосибирские ученые нашли способ «оживить» энергетику малых городов России

Ученые из НГТУ НЭТИ предложили инновационный способ модернизации систем теплоснабжения в малых и средних городах, с помощью которого планируют значительно повысить их надежность и экономичность. В России около 30% населения проживает в малых и средних городах. В крупнейших и крупных городах основой систем теплоснабжения служат крупные ТЭЦ. Они производят 50–70% всей энергии населенного пункта, что обуславливает высокий уровень энергоэффективности.

Исследователи подчеркивают, что в российских городах, особенно в небольших, существует серьезная проблема с изношенностью котельных и высокой стоимостью тепла. Решением проблемы может стать создание мини-ТЭЦ с газопоршневыми установками. Такие станции способны использовать до 87% сжигаемого топлива, что значительно превосходит эффективность традиционных котельных.

Ученые также предлагают накапливать избыточное тепло в специальных аккумуляторах в течение тёплого времени года и использовать его для покрытия пиковых нагрузок в зимний период. Кроме того, доступ к недорогой электроэнергии откроет перспективы для развития электрических котлов, что в свою очередь снизит потребность в углеводородных котельных и улучшит экологию.

Ещё одно интересное решение — модернизация индивидуальных тепловых пунктов. Это позволит обеспечить бесперебойное отопление даже в случае аварий и поддерживать оптимальную температуру теплоносителя непосредственно у потребителя, что гарантирует высокое качество отопления. Кроме того, использование накопителей тепловой энергии снизит зависимость работы источника тепла от температуры окружающей среды.

— НГТУ уже 10 лет разрабатывает эти мини-ТЭЦ. Как это скажется на развитии городов, да ни как. Это скажем так, нишевые продукты, которые предназначены для greenfield застроек, — комментирует разработку Сергей Бухаров, независимый эксперт энергорынка.

Ранее редакция сообщала о том, что для города Искитима разработают проект котельной стоимостью полмиллиарда рублей.