Проект парка «Усть-Тула» полностью подготовят к концу октября

Вторую очередь дизайн-проекта парка «Усть-Тула» мэрия Новосибирска планирует подготовить до конца октября. Об этом на аппаратном совещании рассказала заммэра Ксения Андреева. По ее словам, речь идет о территории, которая прилегает к центральной части парка.

— После подготовки документов по второй очереди парка весь проект будет вынесен на общественные слушания, — подчеркнула Антонова.

Напомним, в марте 2023 года губернатор Андрей Травников одобрил концепцию благоустройства пространства парка «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска.

В 2024 году мэрия Новосибирска приступила к разработке средней части проекта парка Усть-Тула, который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей. Ключевыми объектами дизайн-проекта краеведческой части проекта являются:

острог — площадка для культурных мероприятий;

слобода — воссоздаст атмосферу крестьянского быта;

верфь — включает музей реки и школы традиционного судостроения.

Кроме того, в 2024 году по парку дважды прошли общественные слушания. Стоит отметить, что обсуждение проекта с местными жителями проходило напряженно. Представленный проект вызвал неоднозначную реакцию новосибирцев. Многие посчитали неуместным создание развлекательного парка на территории, которая ранее входила в состав городских лесов.

Тем не менее, по словам Ксении Антоновой, первая очередь дизайн- проекта парка была разработана. В частности, в ее составе запроектировано создание острога и слободы.

Общая площадь парка — 370 га, с учетом Бугринской рощи. Разработчики подчеркивали, что территория обладает феноменальным по своему разнообразию набором природных объектов: река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса — как естественные, так и специально высаженные.

Ранее редакция сообщала о том, что на проработку всех этапов может уйти не менее 5 лет. В перспективе проект может быть продолжен до набережной на Саввы-Кожевникова в Северо-Чемском микрорайоне.