Эксперты ждут ужесточения конкуренции между китайскими и корейскими авто в России

В этом году на российском рынке вновь появится корейский автомобильный бренд SsangYong. Он будет работать на рынке под брендом KGM (KG Mobility). Компания планирует реализовать в России 20 тыс. автомобилей, а также заняться локализацией их сборки, рассказывал гендиректор дистрибьютора в середине февраля в Москве. KGM будет поставлять 4 модели кроссоверов.

О намерении вернуться говорил концерн Hyundai Motor Group, которому принадлежат бренды Hyundai, Genesis и Kia — компания уже вновь регистрирует свой товарный знак в России.

Сервис «Выберу.ру» опросил владельцев авто, чтобы выяснить, планируют ли они приобретать корейские машины. Как выяснилось, возвращения «корейцев» ждут 21% опрошенных респондентов. 2% уже успели купить машину китайского производителя, но намерены ее продать и купить корейскую.

11% опрошенных респондентов отметили, что за время санкций успели обзавестись китайским автомобилем и вошли во вкус автопрома поднебесной. Они не планируют отказываться от купленных «китайцев». 26% участников обзора сообщили, что ездят исключительно на европейских машинах, а 21% только на российских.

— Конкуренция между корейскими и китайскими авто будет зависеть от многих факторов, включая ценовую политику, доступность сервисного обслуживания и условия поставок, — прогнозирует Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Самыми востребованными новыми автомобилями стоимостью до трех миллионов рублей в 2024 году в Новосибирской области стали китайские Geely Coolray, Geely Emgrand, CHERY Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro. Кроме того, в рейтинг вошел белорусский автомобиль Belgee X50.

Средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области на начало марта 2025 года составила 4,01 миллиона рублей. За февраль список самых подорожавших новых автомобилей в регионе вошли Geely Atlas Pro, Geely Atlas, Tank 500, Geely Emgrand и Geely Coolray. Самыми доступными по цене моделями, которые официально продаются на российском рынке, в регионе стали кроссовер Hongqi HS5 и седан Omoda C5.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте 2025 года китайский бренд GAC заводит в Россию сразу три новые модели: седан Empow, кроссовер GS4 Max и GS8 в новой комплектации GX Traveller.