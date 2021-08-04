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hh.ru и Минтруда и соцразвития региона подписали соглашение о сотрудничестве

  • 04/08/2021, 18:08
Автор:
Новости Новосибирска
Это поможет работодателям в подборе кадров, а новосибирским соискателям быстрее и эффективнее находить работу, соответствующую их опыту и ожиданиям.

Взаимодействие государственной структуры и рекрутинговой платформы позволит интегрировать базы имеющихся вакансий, осуществлять обмен информационными материалами, проводить совместные карьерные и образовательные мероприятия, которые коснутся таких актуальных тем, как особенности трудоустройства молодых специалистов и старшей возрастной группы, современные тренды на рынке труда, автоматизация подбора и новые инструменты в hr.

Соглашение подписано министром труда и социального развития Новосибирской области Ярославом Фроловым и директором hh.ru Сибирь Екатериной Дегтяревой.

— Заключение соглашения призвано синхронизировать наши ресурсы и расширить направления взаимодействия для помощи жителям региона, — рассказал о сотрудничестве министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

— Для госсектора очень важно, чтобы соискатели прошли предварительную модерацию на ресурсе, и мы такую возможность предоставляем, — отмечает Екатерина Дегтярева директор hh.ru Сибирь.

Фото предоставлено пресс-службой HeadHunter Сибирь

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : соглашение Минтруда НСО hh.ru HeadHunter Сибирь


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