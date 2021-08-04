hh.ru и Минтруда и соцразвития региона подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие государственной структуры и рекрутинговой платформы позволит интегрировать базы имеющихся вакансий, осуществлять обмен информационными материалами, проводить совместные карьерные и образовательные мероприятия, которые коснутся таких актуальных тем, как особенности трудоустройства молодых специалистов и старшей возрастной группы, современные тренды на рынке труда, автоматизация подбора и новые инструменты в hr.

Соглашение подписано министром труда и социального развития Новосибирской области Ярославом Фроловым и директором hh.ru Сибирь Екатериной Дегтяревой.