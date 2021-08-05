В Новосибирске обустроят десять новых остановок за 6,5 млн рублей

Городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на установку новых остановочных павильонов в Новосибирске.

В соответствии с условиями конкурсной документации и проектом муниципального контракта, обустройство должно осуществляться по типовому проекту и, согласно смете, с минимально достаточным объемом работ для исполнения требований ГОСТа и предписаний контрольно-надзорных органов.

По данным сайта госзакупок, за 10 павильонов готовы заплатить 6 464 904 рублей. Их разместят на остановках «Кафе «Лада»», «Ул. Зорге», «Завод химконцентратов», «Пос. Спартака», «Пос. Клюквенный», «Ул. Тайгинская» и «Управление механизации».