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Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво

  • 04/08/2021, 18:02
Сбер и ВЭБ.РФ предоставили первые транши кредитных средств совокупным объёмом 4,389 млрд рублей для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

Новости компанийСотрудничество осуществляется в рамках Фабрики проектного финансирования. Общий объём синдицированного кредита составит 13,9 млрд рублей, из которых Сбер предоставит 10,9 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 17,4 млрд рублей.

Совсем недавно мы объявили о планах по финансированию реконструкции аэропорта Толмачево и уже направили клиенту первый транш, 4,2 млрд рублей из которого предоставлены Сбером. За счёт него был рефинансирован ранее выданный бридж-кредит, направленный на финансирование затрат для проведения начальных работ по реконструкции. Мы рады поддержать этот важнейший проект одного из крупнейших в России авиахабов, который способен стать драйвером развития экономики региона.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Проект реконструкции аэровокзального комплекса осуществляется в рамках масштабной программы развития авиаузла. Новый терминал планируется построить к третьему кварталу 2022 года. Его площадь составит 56 тыс. квадратных метров, пропускная способность — 10,6 млн пассажиров в год.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы Сбер кредит ВЭБ.РФ банки Аэропорт Толмачево


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