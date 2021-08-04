Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво

Сотрудничество осуществляется в рамках Фабрики проектного финансирования. Общий объём синдицированного кредита составит 13,9 млрд рублей, из которых Сбер предоставит 10,9 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 17,4 млрд рублей.

Совсем недавно мы объявили о планах по финансированию реконструкции аэропорта Толмачево и уже направили клиенту первый транш, 4,2 млрд рублей из которого предоставлены Сбером. За счёт него был рефинансирован ранее выданный бридж-кредит, направленный на финансирование затрат для проведения начальных работ по реконструкции. Мы рады поддержать этот важнейший проект одного из крупнейших в России авиахабов, который способен стать драйвером развития экономики региона.