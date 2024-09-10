Honda перевернулась и сбила на смерть женщину на тротуаре в Новосибирске

В Новосибирске на улице Столетова произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Honda Stream двигался по улице Столетова в сторону Объединения, и у дома 8 столкнулся с припаркованной Toyota.
– После чего водитель совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась вне пределов проезжей части, – говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате происшествия 46-летняя женщина получила серьёзные травмы, не совместимые с жизнью.
На месте работает наряд ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП в центре Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Новосибирской области.
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