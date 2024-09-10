Honda перевернулась и сбила на смерть женщину на тротуаре в Новосибирске

В Новосибирске на улице Столетова произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Honda Stream двигался по улице Столетова в сторону Объединения, и у дома 8 столкнулся с припаркованной Toyota.

– После чего водитель совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась вне пределов проезжей части, – говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате происшествия 46-летняя женщина получила серьёзные травмы, не совместимые с жизнью.

На месте работает наряд ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.