Пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП в центре Новосибирска

В Новосибирске лихач за рулем Chevrolet Camaro сбил женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда на пешехода водитель скрылся с места ДТП. Дорожное происшествие произошло в Центральном районе города около 9-и утра 9 сентября.

Как сообщили очевидцы произошедшего, женщина переходила дорогу на зеленый свет, водитель же решил проскочить на красный.

— В результате ДТП пострадал пешеход, 32-летняя женщина. Она доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте аварии работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полка ДПС городского установили и задержали лихача. Им оказался 27-летний местный житель. У мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции отметили, что за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, и невыполнение обязанностей в связи с ДТП в отношении задержанного возбуждены административные дела. Также за управление транспортным средством в состоянии опьянения на водителя составлен административный протокол.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Toyota Corolla, насмерть сбившего 23-летнюю девушку в Заельцовском районе Новосибирска. Правоохранители выяснили, что водитель иномарки — иностранец, находящийся на территории России незаконно.