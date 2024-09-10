Под Новосибирском полностью перекроют мост через Каменку

С 11 сентября полностью закроют для движения мост через реку Каменка на 35 км автомобильной дороги «Чингис — Нижнекаменка – Завьялово» в Ордынском районе. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).
— В июне на объекте были выявлены дефекты в конструкции деревянных поперечин моста. Интенсивное движение транспорта привело к деформации проезжей части, —пояснили в ТУАДе. — Учитывая геометрические параметры мостового сооружения, принято решение выполнять работы с полным перекрытием объекта на период производства работ.
Работы будет выполнять ООО «АТЛ». Подрядчик заменит деревянные поперечины, настил и колесоотбойный брус с перилами.
Мост будет перекрыт на 8 дней. В ТУАДе попросили автомобилистов пользоваться объездом через село Нижнекаменка. Стоит отметить, что мост расположен на популярном у новосибирских дачников направлении.
Ранее редакция рассказывала о том, что из развязки на Тещином языке в Новосибирск могут убрать съезды.
Иллюстрация и фото предоставлены пресс-службой ТУАД.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru