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Летняя погода установится в Новосибирске на выходных

  • 11/04/2025, 17:00
Летняя погода установится в Новосибирске на выходных
Православные будут отмечать два великих праздника

По-летнему тёплая погода установится в Новосибирске на эти выходные. Воздух прогреется до рекордных +23 градусов. И даже ночные температуры не опустятся ниже +10 градусов. Такой прогноз для столицы Сибири опубликовал сервис Яндекс Погода.

12 апреля, в субботу, с утра установится пасмурная погода с порывами ветра до 6 м/с. При этом температура за окном будет держаться в районе +14 градусов. Ближе к обеду воздух прогреется до +23 градусов. В течение дня синоптики обещают новосибирцам небольшую облачность с легкими прояснениями и усиление ветра до 8 м/с. Сохранится тепло и в вечерние часы. Ближе к ночи температура останется на уровне +20 градусов, но небо так и будет пасмурным.

13 апреля, в воскресенье, погода сильно не изменится. Утром синоптики обещают +14 градусов и также облака с ветром. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а на небе появятся тучи. Вечером может пойти небольшой дождь, а температура снизится до +19 градусов. Ночью будет +11 градусов с дождем и южным ветром.

Добавим, что в воскресенье за погодой нужно наблюдать с особой внимательностью. Ведь в этом году 13 апреля верующие будут отмечать Вербное воскресенье, по которому наши предки предсказывали погоду на все последующее лето. Так, если в этот день дует сильный ветер, то лето будет прохладным, а хорошая погода обещает богатый урожай. Если на деревьях уже появились почки, то летом будет много фруктовых плодов, а иней или туман утром гарантирует урожайны год. А еще стоит послушать птиц, если они громко кричат, то лето будет засушливое.

Вообще Вербное воскресенье является одним из важнейших праздников для христиан. Считается, что именно в этот день Иисус вошел в Иерусалим, а жители города его приветствовали, так как узнали о совершенном Мессией чудесном воскрешении Лазаря. С самого раннего утра верующие устремляются в храм с букетом вербных веточек. А после проводят время с семьей за накрытым столом. Работать в этот праздник не рекомендуется, порядки же в доме лучше навести накануне, в Лазареву субботу, посвященную воскрешению Лазаря, праведного жителя Вифании и друга Христа.  Это тоже особенный праздник, посвященный победе жизни над смертью.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Государственной думы Дмитрий Гусев сообщил о разработке законопроекта, который предусматривает объявление пасхальных и Троицких дней выходными

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода


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