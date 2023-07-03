Почему 50% покупателей выбирают квартиры с ремонтом под ключ?

ГК «Расцветай» и ее дочерний бренд — строительная компания «Акация» расширили линейку предложений, включив в ассортимент квартиры с готовой отделкой. Застройщик назвал основные преимущества таких квартир.

Жилье с современным ремонтом под ключ можно приобрести в кварталах «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Сосновый бор», «Цветной бульвар» и в экоквартале «На Кедровой».

Экономия сил и времени

Для переезда в квартиру с ремонтом под ключ потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей — комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.

В портфеле компании есть варианты для быстрого переезда. Дома первой очереди кварталов «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Цветной бульвар» и «Сосновый бор» сдаются уже в этом году.

Варианты отделки

Застройщик предлагает два варианта отделки: нейтральный и светлый. Основное отличие — цветовая гамма.

Дизайн в светлых тонах — это возможность визуально расширить даже самое небольшое пространство и создать ощущение свободы и легкости. Светлую комнату легко дополнить яркими аксессуарами: контрастные пледы, подушки или посуда станут завершающим штрихом всего интерьера. Нейтральные цвета в интерьере — неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты.

Демонстрационные квартиры

В «Акации на Игарской» открыт шоурум. В демонстрационном жилье вы примете решение, какой вариант отделки подойдет под ваш сценарий жизни, детально продумаете интерьер и оцените качество ремонта от застройщика.

Адрес шоурума «Акация на Игарской»:

ул. Игарская, 18/2

+7 (383) 255-00-84

гкрасцветай.рф

акация54.рф

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