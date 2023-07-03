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Почему 50% покупателей выбирают квартиры с ремонтом под ключ?

  • 03/07/2023, 12:06
квартиры от застройщика
На рынке новостроек Новосибирска резко вырос спрос на квартиры с готовой отделкой. Если с 2014 по 2020 годы потребность в жилье с ремонтом под ключ была у 10-15% покупателей, то сейчас спрос увеличился до 50%.

ГК «Расцветай» и ее дочерний бренд — строительная компания «Акация» расширили линейку предложений, включив в ассортимент квартиры с готовой отделкой. Застройщик назвал основные преимущества таких квартир.

Жилье с современным ремонтом под ключ можно приобрести в кварталах «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Сосновый бор», «Цветной бульвар» и в экоквартале «На Кедровой».

Экономия сил и времени

Для переезда в квартиру с ремонтом под ключ потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей — комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.

В портфеле компании есть варианты для быстрого переезда. Дома первой очереди кварталов «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Цветной бульвар» и «Сосновый бор» сдаются уже в этом году.

квартиры от застройщика

Шоурум в «Акации на Игарской». Дизайн ванны в нейтральных тонах предпочитают те, кто обладает классическим вкусом и им важен семейный уют.

Варианты отделки

 Застройщик предлагает два варианта отделки: нейтральный и светлый. Основное отличие — цветовая гамма.

Дизайн в светлых тонах — это возможность визуально расширить даже самое небольшое пространство и создать ощущение свободы и легкости. Светлую комнату легко дополнить яркими аксессуарами: контрастные пледы, подушки или посуда станут завершающим штрихом всего интерьера. Нейтральные цвета в интерьере — неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты.

 Демонстрационные квартиры

В «Акации на Игарской» открыт шоурум. В демонстрационном жилье вы примете решение, какой вариант отделки подойдет под ваш сценарий жизни, детально продумаете интерьер и оцените качество ремонта от застройщика.

квартиры от застройщика

Шоурум в «Акации на Игарской». Основное преимущество светлой ванной комнаты — визуальное расширение пространства.

Адрес шоурума «Акация на Игарской»:

квартиры от застройщикаул. Игарская, 18/2

+7 (383) 255-00-84

гкрасцветай.рф

акация54.рф

Застройщики: ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Темпо», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

 

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Иллюстрации предоставлены рекламодателем.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостроки в Новосибирске надежный застройщик квартиры от застройщика


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