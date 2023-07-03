В суд направлены уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр в Новосибирске

Две жительницы Новосибирска 23-лет и 39-лет обвиняются в незаконной организации и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети интернета (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района Новосибирска.

По данным следствия, в период с сентября 2022 года по 30 декабря 2022 и c января 2023 по 14 апрель 2023 обвиняемые, каждая по отдельности, по предварительной договоренности с неустановленными в ходе следствия лицами, с целью незаконной организации и проведения азартных игр, арендовали нежилое помещение на ул. Зыряновская, д. 32 и ул. Никитина, д. 62 в Октябрьском районе Новосибирск, где разместили игровое оборудование – компьютеры, обеспечив их доступом к сети «Интернет» и специальными игровыми программами.

– Обвиняемые выполняли функции администратора — контролировали работу игрового зала, принимали денежные средства от игроков, консультировали их. Деятельность игорного клуба была вскрыта и пресечена в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, игровое оборудование с программным обеспечением изъято, – говорится в сообщении.

Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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