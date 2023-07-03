По итогам полугодия бюджет Новосибирской области по доходам исполнен на 48%

— Согласно оперативным итогам исполнения областного бюджета, за 6 месяцев 2023 года мы получили 130.3 млрд рублей доходов. Из них 106,2 млрд рублей — собственные доходы области. План по доходам выполнен на уровне 48%, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он подчеркнул, что это достаточно устойчивый показатель с учетом того, как поступали налоги в первом полугодии. Годовая динамика поступлений сложилась на уровне 112.5%. — Это полностью соответствует тем корректировкам, которые мы заложили в поправки в бюджет на 2023 год, — добавил Голубенко.

Расходная часть бюджета профинансирована на 39% от плана — 123 млрд рублей.

— Июньские назначения органы власти реализовали достаточно уверенно. Там, где наблюдались риски неосвоения заявленных лимитов, были приняты решения передвижке финансирования на третий квартал. Это важно для формирования политики прогнозирования потребности в финансовых ресурсах, — добавил министр.

Напомним, на этой неделе поправки в бюджет области рассмотрит сессия регионального парламента. В соответствии с законопроектом доходная часть областного бюджета увеличивается в 2023 году на 4 193 млн руб., в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 3,8 млрд руб., объема безвозмездных поступлений — на 355,9 млн руб. Общее увеличение расходов областного бюджета в 2023 году планируется в сумме 10 089 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области до сих пор не отыграны контракты по ремонту дорог более чем на 2 млрд рублей.