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Hyundai и Kia отзовут более 570 тысяч машин

  • 27/03/2023, 17:24
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Hyundai и Kia отзовут более 570 тысяч машин
Выяснилось, что в проводку может попасть вода и вызвать короткое замыкание, даже если у машины выключено зажигание.

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia отзовут с целью ремонта 571 тыс. своих автомобилей из-за опасности возникновения пожара, передает Associated Press со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Владельцам машин, у которых могут возникнуть проблемы, порекомендовали парковать их на открытом воздухе.

Отзывная кампания касается владельцев кроссоверов Hyundai Santa Fe, выпущенных с 2019 по 2023 год, а также их гибридной версии, произведенной с начала 2021 года.

Кроме того, отзыву подлежат пикапы Santa Cruz 2022 и 2023 года выпуска и подзаряжаемый гибрид Santa Fe, произведенный в те же годы. Также отзыв распространяется на минивэн Kia Carnival.

Как отмечают эксперты, проблемы связаны с проводкой тягово-сцепных устройств для прицепов, которые поставлялись в качестве заводского оборудования или были установлены дилерами. Стало известно, что в микросхему, входящую в состав жгута проводов, может попасть вода и вызвать короткое замыкание, даже если у машины выключено зажигание.

На сегодняшний день есть информация об одном пожаре и пяти случаях теплового повреждения проводки без возгорания.

Ранее редакция сообщала, что Toyota отзывает в России свои 22,7 тыс. седанов Avensis, у которых могут возникнуть проблемы с подушками безопасности.

Фото с сайта Hyundai

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Рубрики : Общество Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : ремонт машин отзыв автомобилей Hyundai и Kia авто


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