Сход снега и льда прояснит перспективы озера Половинного в Краснозёрском районе

В мае специальная комиссия должна обследовать ситуацию с озером Половинным в Краснозёрском районе. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила глава сельсовета Елена Дронова.
— Должна будет комиссия приехать в мае, когда озеро растает, — говорит собеседник редакции.
Более детально пояснить ситуацию с озером глава сельсовета отказалась.
Напомним, что, по информации Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в результате работ по расчистке озера в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», проводимых посредством мини-земснаряда, уровень воды снизился на 1 – 1,5 метра.
По словам чиновника министерства, оценить способность водоема к самовосстановлению будет возможно после восстановления водности и наполнения озера водой до проектных параметров.
Как сообщил со ссылкой на местных жителей новосибирский общественник Владимир Кириллов, судьбе озера будет посвящён народный сход. Ранее предстоящий сход он анонсировал в комментарии к посту председателя Краснозёрского райсовета Надежды Бабусенко по итогам отчёта главы района.
— Жители выступили инициаторами проведения такого схода весной этого года. Как я понял, это произойдёт после схода снега, когда будет понятна общая картина с озером, — сообщает Кириллов. — Рассказывают, что озеро — межмуниципального значения. Там водилась рыба, там отдыхали люди. Для многих то, что произошло с озером — удар по малой родине. Уже прошли совещания с участием главы района, представителей правительства области. Сейчас рабочая группа разбирается, кто и как исполнил госконтракт. Уже вылезло много вопросов, а озера-то нет. Это — проблема малой родины, проблема экологии.
В то же время в администрации Половинского сельсовета, по словам Елены Дроновой, о предстоящем сходе ничего не известно.
Ранее редакция сообщала, какие озёра в Новосибирской области претендуют на туристическую привлекательность.
Фото правительства Новосибирской области
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