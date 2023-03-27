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Сход снега и льда прояснит перспективы озера Половинного в Краснозёрском районе

  • 27/03/2023, 18:46
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народный сход у озера Половинное
Местные жители планируют провести сход, посвященный судьбе озера.

В мае специальная комиссия должна обследовать ситуацию с озером Половинным в Краснозёрском районе. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила глава сельсовета Елена Дронова.

Должна будет комиссия приехать в мае, когда озеро растает, говорит собеседник редакции.

Более детально пояснить ситуацию с озером глава сельсовета отказалась.

Напомним, что, по информации Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в результате работ по расчистке озера в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», проводимых посредством мини-земснаряда, уровень воды снизился на 1 – 1,5 метра.

озеро Половинное

Заповедное озеро «расчистили» почти до полного высыхания?

—  Уровень воды не восстановлен до проектных отметок по естественным причинам, связанным с маловодным периодом и минимальной приточностью,  говорилось в ответе за подписью и.о. министра Алексея Севастьянова в феврале текущего года.  Объем и качество работ соответствуют условиям контракта. <…> В результате выполненных работ угроза деградации озера Половинное ликвидирована. Удалены илистые отложения, содержащие органические вещества. Проведена срезка камыша по всему периметру озера.

По словам чиновника министерства, оценить способность водоема к самовосстановлению будет возможно после восстановления водности и наполнения озера водой до проектных параметров.

Как сообщил со ссылкой на местных жителей новосибирский общественник Владимир Кириллов, судьбе озера будет посвящён народный сход. Ранее предстоящий сход он анонсировал в комментарии к посту председателя Краснозёрского райсовета Надежды Бабусенко по итогам отчёта главы района.

Жители выступили инициаторами проведения такого схода весной этого года. Как я понял, это произойдёт после схода снега, когда будет понятна общая картина с озером, сообщает Кириллов. Рассказывают, что озеро межмуниципального значения. Там водилась рыба, там отдыхали люди. Для многих то, что произошло с озером удар по малой родине. Уже прошли совещания с участием главы района, представителей правительства области. Сейчас рабочая группа разбирается, кто и как исполнил госконтракт. Уже вылезло много вопросов, а озера-то нет. Это проблема малой родины, проблема экологии.

В то же время в администрации Половинского сельсовета, по словам Елены Дроновой, о предстоящем сходе ничего не известно.

 

Ранее редакция сообщала, какие озёра в Новосибирской области претендуют на туристическую привлекательность.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : сохранение уникальных водных объектов Расчистка водоема народный сход высыхание озера


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