Сход снега и льда прояснит перспективы озера Половинного в Краснозёрском районе

В мае специальная комиссия должна обследовать ситуацию с озером Половинным в Краснозёрском районе. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила глава сельсовета Елена Дронова.

— Должна будет комиссия приехать в мае, когда озеро растает, — говорит собеседник редакции.

Более детально пояснить ситуацию с озером глава сельсовета отказалась.

Напомним, что, по информации Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в результате работ по расчистке озера в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», проводимых посредством мини-земснаряда, уровень воды снизился на 1 – 1,5 метра.

Заповедное озеро «расчистили» почти до полного высыхания? Уровень воды не восстановлен до проектных отметок по естественным причинам, связанным с маловодным периодом и минимальной приточностью, — говорилось в ответе за подписью и.о. министра Алексея Севастьянова в феврале текущего года. — Объем и качество работ соответствуют условиям контракта. <…> В результате выполненных работ угроза деградации озера Половинное ликвидирована. Удалены илистые отложения, содержащие органические вещества. Проведена срезка камыша по всему периметру озера.

По словам чиновника министерства, оценить способность водоема к самовосстановлению будет возможно после восстановления водности и наполнения озера водой до проектных параметров.

Как сообщил со ссылкой на местных жителей новосибирский общественник Владимир Кириллов, судьбе озера будет посвящён народный сход. Ранее предстоящий сход он анонсировал в комментарии к посту председателя Краснозёрского райсовета Надежды Бабусенко по итогам отчёта главы района.

— Жители выступили инициаторами проведения такого схода весной этого года. Как я понял, это произойдёт после схода снега, когда будет понятна общая картина с озером, — сообщает Кириллов. — Рассказывают, что озеро — межмуниципального значения. Там водилась рыба, там отдыхали люди. Для многих то, что произошло с озером — удар по малой родине. Уже прошли совещания с участием главы района, представителей правительства области. Сейчас рабочая группа разбирается, кто и как исполнил госконтракт. Уже вылезло много вопросов, а озера-то нет. Это — проблема малой родины, проблема экологии.

В то же время в администрации Половинского сельсовета, по словам Елены Дроновой, о предстоящем сходе ничего не известно.

Ранее редакция сообщала, какие озёра в Новосибирской области претендуют на туристическую привлекательность.