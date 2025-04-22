Рекламодателям

Ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр Новосибирска от пробок

  • 22/04/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр Новосибирска
Жители смогут оставлять автомобили на просторной парковке рядом со станцией

Открытие новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске поможет снизить количество автомобильных пробок в центре города. Жители смогут оставлять свои машины на просторной парковке рядом со станцией.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, для улучшения транспортной доступности в городе разрабатываются проекты строительства новых дорог. В частности, планируется построить новую трассу в микрорайоне Клюквенный и дорогу-дублер улицы Кирова от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной.

— Мы просматриваем еще где-то с десяток улиц и по ряду позиций идет проектирование, — уточнил он на пресс-конференции в ТАСС.

В мэрии рассчитывают, что снять вопрос с заторами на улицах поможет и ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Иосиф Кодалаев еще в ноябре прошлого года пояснял, что идет работа по созданию в городе перехватывающих парковок. Общественники предлагали создать такую парковку на площадке перед «Сибирь-Ареной».

Изначально станцию метро «Спортивная» планировали ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Однако по решению мэрии контракт с подрядчиком, компанией «Спецтрансстрой», был расторгнут из-за срыва сроков и выявленных нарушений.

Между бывшим подрядчиком и заказчиком продолжаются судебные разбирательства. В настоящее время арбитражный суд рассматривает несколько исков, касающихся выполнения контракта.

В начале апреля власти Новосибирска объявили конкурс на завершение работ по строительству станции метро.

В марте 2025 года городские власти заключили контракт с компанией «Акви технолоджи» на продолжение строительства станции. Губернатор области Андрей Травников сообщил, что станция может быть введена в эксплуатацию к новому хоккейному сезону, который стартует осенью 2025 года.

Кстати, в левобережной части города планируется создать еще несколько перехватывающих парковок.

— Это «Чистая слобода», «Радуга Сибири». Там есть шикарный коридор, расположенный между улицей Невельского и железной дорогой, а также остановочные платформы «Ипподром», «Западная площадка», — говорил Иосиф Кодалаев.

Ранее редакция сообщала о том, что перехватывающую парковку хотят сделать у «Сибирь-Арены» в Новосибирске. В городе готовят площадки для размещения перехватывающих парковок.

Источник фото: Infopro54, автор- Михаил Мочалов

465

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Спортивная пробки Парковка


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алена Иванова, управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга A.STUDIO

Алена Иванова: Маркетинг в Сибири фокусируется на продукте, а не на потребителях

Эксперт оценила актуальные тренды на рынке маркетинга
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
В Новосибирске выявлено около 100 нарушений на объектах нацпроектов
22/04/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Участок в Заельцовском бору Новосибирска выставили на торги
22/04/25 18:00
Бизнес Власть
В Новосибирске изменили график выплаты пенсий из-за майских праздников
22/04/25 17:45
Общество
Цены на вторичку в Новосибирске пошли вверх
22/04/25 17:30
Недвижимость
Каждый пятый житель Новосибирска скрывает использование ИИ на работе
22/04/25 17:00
Бизнес Общество ПроБизнес
В преддверии ЕГЭ и ОГЭ мошенники массово атакуют новосибирских школьников
22/04/25 16:30
Общество
Hyundai зарегистрировал восемь товарных знаков в России
22/04/25 16:00
Общество
Ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр Новосибирска от пробок
22/04/25 15:00
Власть Город Транспорт
Путевки в детские лагеря отдыха в Новосибирске стоят до 75 тысяч рублей
22/04/25 14:00
Общество
«Зарница 2.0»: Новосибирская область готовится к зональным соревнованиям
22/04/25 13:45
Власть
«За языком следи!»: пациентка в хиджабе напала на женщину из-за очереди к гинекологу в Новосибирске
22/04/25 13:35
Общество Происшествия
Треть новосибирских предпринимателей не видят отдачи от рекламы
22/04/25 13:00
Бизнес Власть
Дорогу к Вектору и СКИФу реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
22/04/25 12:45
Власть
В России предложили компенсировать 50% отдыха многодетным семьям
22/04/25 12:00
Бизнес Общество Туризм
В Новосибирске разработали новую модель дрона-доставщика
22/04/25 11:00
Бизнес Наука
В Новосибирске введут новые правила продажи лекарств
22/04/25 10:00
Медицина
Красноярская компания купила фабрику «Обуви России» в Бердске
22/04/25 9:00
Бизнес Промышленность
Новосибирские эксперты рассказали, какую доходность дает квартира в городе
21/04/25 19:00
Недвижимость Финансы
Новосибирцы начинают перекладываться с депозитов в новостройки
21/04/25 18:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирске подрядчик устраняет последствия аварийной ситуации на Ипподромской
21/04/25 17:51
Власть
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска