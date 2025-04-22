Ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр Новосибирска от пробок

Открытие новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске поможет снизить количество автомобильных пробок в центре города. Жители смогут оставлять свои машины на просторной парковке рядом со станцией.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, для улучшения транспортной доступности в городе разрабатываются проекты строительства новых дорог. В частности, планируется построить новую трассу в микрорайоне Клюквенный и дорогу-дублер улицы Кирова от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной.

— Мы просматриваем еще где-то с десяток улиц и по ряду позиций идет проектирование, — уточнил он на пресс-конференции в ТАСС.

В мэрии рассчитывают, что снять вопрос с заторами на улицах поможет и ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Иосиф Кодалаев еще в ноябре прошлого года пояснял, что идет работа по созданию в городе перехватывающих парковок. Общественники предлагали создать такую парковку на площадке перед «Сибирь-Ареной».

Изначально станцию метро «Спортивная» планировали ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Однако по решению мэрии контракт с подрядчиком, компанией «Спецтрансстрой», был расторгнут из-за срыва сроков и выявленных нарушений.

Между бывшим подрядчиком и заказчиком продолжаются судебные разбирательства. В настоящее время арбитражный суд рассматривает несколько исков, касающихся выполнения контракта.

В начале апреля власти Новосибирска объявили конкурс на завершение работ по строительству станции метро.

В марте 2025 года городские власти заключили контракт с компанией «Акви технолоджи» на продолжение строительства станции. Губернатор области Андрей Травников сообщил, что станция может быть введена в эксплуатацию к новому хоккейному сезону, который стартует осенью 2025 года.

Кстати, в левобережной части города планируется создать еще несколько перехватывающих парковок.

— Это «Чистая слобода», «Радуга Сибири». Там есть шикарный коридор, расположенный между улицей Невельского и железной дорогой, а также остановочные платформы «Ипподром», «Западная площадка», — говорил Иосиф Кодалаев.

Ранее редакция сообщала о том, что перехватывающую парковку хотят сделать у «Сибирь-Арены» в Новосибирске. В городе готовят площадки для размещения перехватывающих парковок.