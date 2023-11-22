И вот она, нарядная: рассказываем, где и когда можно купить живую елку в Новосибирске

В этом году власти города Новосибирска заключили 32 договора с предпринимателями, которые будут реализовывать лесных красавиц перед новогодними праздниками. Точки продаж елей начнут работать с 1 декабря.

Коммерсанты постарались организовать небольшие рынки практически в каждом уголке города, чтобы покупателям не пришлось везти на автобусе до дома колючий атрибут праздника.

На левом берегу приобрести зеленое чудо можно будет по следующим адресам: ул. Зорге, 269; ул. Комсомольская, 10; ул. Курганская, 38а; ул. Колхидская, 11; ул. Блюхера, 27; ул. Пархоменко, 26; ул. Часовая, 1; микрорайон Горский, 43.

На правом берегу елки дождутся своих обладателей в точках: ул. Ленина, 12; ул. Дуси Ковальчук, 75; ул. Дуси Ковальчук, 173; ул. Дуси Ковальчук, 91; ул. Дачная, 25; ул. Объединения, 27; ул. Бориса Богаткова, 201; ул. Бориса Богаткова, 245-247; ул. Бориса Богаткова, 250-252; ул. Бориса Богаткова, 163/9; ул. В. Высоцкого, 31/1; ул. Чапаева, 1; ул. Авиастроителей, 1/6; ул. Большевистская, 52/1; ул. Никитина, 64; ул. Выборная, 125/1; Гусинобродское шоссе, 20; ул. Гоголя, 180; ул. Крылова, 53; ул. Державина, 36в – ул. Семьи Шамшиных; ул. Ветлужская, 24; ул. Нарымская, 21; ул. Гоголя, 33/1.

Между тем, в крупных торговых сетях и гипермаркетах Новосибирска уже в начале ноября появились в продаже искусственные ели и новогодние украшения. Цены на пластиковых красавиц варьируются от 1000 до 400000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что названа дата, когда установят главную елку Новосибирска.