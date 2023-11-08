Названа дата, когда установят главную елку Новосибирска

Установка главной елки Новосибирска пройдет 25-26 ноября. Однако дата может изменится из-за погоды. Об это рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В этом году новую елку власти не стали закупать, горожан будет радовать прошлогодняя ель.

Напомним, что до установления стабильных минусовых температур власти города принялись украшать центр к новогодним праздникам.

На данный момент украшен Театральный сквер. На очереди за преображением Центральный парк и другие скверы Новосибирска. На набережной в этом году появятся светящиеся деревья.

Ранее редакция сообщала о том, что к Новому году мэрия Новосибирска закупит 17 тысяч наборов конфет.