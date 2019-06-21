Идеальный размер вашей талии

Многое зависит от наследственности, и то, что подарила нам при рождении матушка-природа, лишь частично можно исправить правильным питанием и усиленными занятиями фитнесом. Рассмотрим же различные варианты идеальных показателей, в зависимости от типа фигуры, роста и даже возраста.
Каждый человек уникален по природе (может, кроме однояйцевых близнецов, тут мы не уверены), но есть определенные учеными классификации, и в их рамках большинство с уверенностью можно отнести к тому или другому типу. Так, основных типов телосложения выделено три:
Астенический, или тонкокостный тип отличается как бы вытянутым телом, обычно высоким ростом и длинными конечностями. Представительницы этого типа часто имеют слабые мышцы и недостаточный вес и даже усиленное питание не сразу и с трудом сказывается на его увеличении.
Нормостенический тип отличается средними пропорциями и весом, и как любая золотая середина, чаще других оценивается положительно, как наиболее привлекательный.
Гиперстенический, или ширококостный тип отличается кряжистым, тяжелым телом, с широкими плечами и/или бедрами, часто короткими ногами. И, разумеется, нормальный для такого типа вес тела по усредненным таблицам, не учитывающим этого, выходит за рамки нормы в сторону лишнего.
У каждого из перечисленных типов фигур есть свои плюсы и минусы, характерные именно для них заболевания и повышенная устойчивость к другим. Нужно обязательно учитывать свое природное телосложение, устанавливая цели для диеты или спортивных занятий.
Формул для расчета идеального веса существует множество. Приведем две из них. Первая выглядит так:
Идеальный вес в кг = 50+(рост(см)-150)*0,324-(возраст(лет)-21):5
Например, для девушки 25 лет и 165 см роста получится 50+(165-150)*0,324-(25-21):5=54 кг. Как видим, в этой формуле тип телосложения никак не учитывается, только рост и возраст, поэтому полученная цифра (плюс-минус 10 процентов) может считаться идеальной только для нормостеников. Для астеников и гиперстеников лучше пользоваться другой, а именно индексом Кетле:
ИМТ (индекс массы тела) = масса тела(кг):квадрат роста(м)
Например, используя цифры из предыдущего примера, ИМТ будет равен 54:1,65:1,65=19,8.
Для нормостеников ИМТ считается здоровым в пределах от 19 до 24 единиц. При результате ниже 19 — диагностируется недостаточная масса тела, выше 24 — избыточная.
Для астеников показатели нормы будут соответственно от 18,5 до 23; для гиперстеников — от 19,5 до 25.
Разброс же образуется из-за того, что в данной формуле не учитывается возраст. Нижние показатели являются нормой скорее для молодых девушек, верхние — в пожилом возрасте.
Но для гармоничной фигуры недостаточно иметь табличные показатели веса. Дело в том, что при одном и том же типе сложения, одинаковом росте и весе, обхват талии или бедер будут значительно различаться из-за пропорций в организме мышечной и жировой тканей. Другими словами, красивая талия как раз очень сильно зависит от физической активности. Поэтому рассмотрим сейчас цифры, которые покажут идеальный размер талии, в зависимости от ваших природных данных.
Для астеников нормой считается размер окружности под грудью — ½ роста, талии — рост минус 105, бедер — рост минус 80.
Для нормостеников идеальными будут размер окружности по грудной клетке — ½ роста плюс 2-5 см, талии — рост минус 105 см, бедер — рост минус 75
Для гиперстеников считаются нормальными такие цифры: окружность грудной клетки — ½ роста плюс 8-10 см, талия — рост минус 100, бедра — рост минус 75.
Если же ваша фигура не относится выраженно к одному из типов, и сравнение с таблицами не всегда дает понятный результат, есть достаточно простой способ проверить, не поднакопилось ли в организме лишнего жирка. Для этого нужно измерить жировую складку в районе живота. Двумя пальцами захватите складку примерно в районе пупка, и определите ее толщину. Нормальным будет значение от 1 до 2,5 см.
Источник фото: pexels.com
Популярное с сайта